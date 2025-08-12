Взрив в завод на US Steel край Питсбърг уби двама и рани десет души

Експлозия в завода Clairton Coke Works на компанията US Steel близо до Питсбърг отне живота на двама души, а ранените са най-малко 10 души, съобщи "Асошиейтед Прес".

Причината за взрива все още не е установена, но властите предупредиха местните жители да държат прозорците си затворени заради дим в района. Главният изпълнителен директор на US Steel Дейвид Бърит каза, че компанията си сътрудничи с властите за изясняване на причините за инцидента. Той заяви, че заводът е в стабилно състояние.

Explosion at the US Steel Clairton Coke Works plant. Level 2 MCI declared. Incident under investigation. Casualties unknown.

Reported scanners: Allegheny County Fire - East; South EMS Dispatch; Allegheny County East Fire Ops 2 pic.twitter.com/0hpQTiWu9M — William Petty (@WilliamP80326) 11 август 2025 г.

Заводът на US Steel е най-голямото съоръжение за коксова продукция в Северна Америка и се намира в Клертън, на около 24 километра южно от Питсбърг, пише БГНЕС. Губернаторът Джош Шапиро обяви в социалните мрежи, че службите за спешна помощ и полицията са изпратени на мястото на инцидента. Американският сенатор Джон Фетерман също бе на място и в публикация в X описа активна спасителна операция.

Заводът произвежда кокс — въглищен материал, използван в стоманодобивната индустрия. В него работят около 1300 души, според US Steel.

Заводът Clairton Coke Works от години е обект на критики заради замърсяване и многократно е глобяван с милиони долари заради нарушения на екологичните норми.

През 2023 г. US Steel бе глобена с почти 2 млн. долара от здравния департамент на окръг Алегени за проблеми с оборудването и обработката в коксовите пещи. Същата година компанията получи и глоба от 2,2 млн. долара за превишаване на стандартите за емисии на водороден сулфид и бе задължена да представи план за съответствие със законодателството.

През 2022 г. здравните власти на Пенсилвания наложиха глоба от 4,7 милиона долара заради неизползване на устройство за контрол на замърсяването при процеса на изтласкване на кокса.