Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Взрив в завод на US Steel край Питсбърг уби двама и рани десет души

Причината за инцидента все още не е установена

Днес, 10:12
Властите предупредиха местните жители да държат прозорците си затворени заради дим в района.
Платформа Х
Властите предупредиха местните жители да държат прозорците си затворени заради дим в района.

Експлозия в завода Clairton Coke Works на компанията US Steel близо до Питсбърг отне живота на двама души, а ранените са най-малко 10 души, съобщи "Асошиейтед Прес".

Причината за взрива все още не е установена, но властите предупредиха местните жители да държат прозорците си затворени заради дим в района. Главният изпълнителен директор на US Steel Дейвид Бърит каза, че компанията си сътрудничи с властите за изясняване на причините за инцидента. Той заяви, че заводът е в стабилно състояние.

Заводът на US Steel е най-голямото съоръжение за коксова продукция в Северна Америка и се намира в Клертън, на около 24 километра южно от Питсбърг, пише БГНЕС. Губернаторът Джош Шапиро обяви в социалните мрежи, че службите за спешна помощ и полицията са изпратени на мястото на инцидента. Американският сенатор Джон Фетерман също бе на място и в публикация в X описа активна спасителна операция.

Заводът произвежда кокс — въглищен материал, използван в стоманодобивната индустрия. В него работят около 1300 души, според US Steel.

Заводът Clairton Coke Works от години е обект на критики заради замърсяване и многократно е глобяван с милиони долари заради нарушения на екологичните норми.

През 2023 г. US Steel бе глобена с почти 2 млн. долара от здравния департамент на окръг Алегени за проблеми с оборудването и обработката в коксовите пещи. Същата година компанията получи и глоба от 2,2 млн. долара за превишаване на стандартите за емисии на водороден сулфид и бе задължена да представи план за съответствие със законодателството.

През 2022 г. здравните власти на Пенсилвания наложиха глоба от 4,7 милиона долара заради неизползване на устройство за контрол на замърсяването при процеса на изтласкване на кокса.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

US Steel, експлозия

Още новини по темата

Пожар в румънски оръжеен завод напомни диверсиите на ГРУ в България
04 Авг. 2025

Взривни устройства избухнаха пред руското консулство в Марсилия
24 Февр. 2025

Експлозия на цистерна уби над 140 души в Нигерия
16 Окт. 2024

35 жертви и над 100 ранени при експлозия в Дагестан
15 Авг. 2023

Двама издирвани и поне 17 са ранени след експлозия в Мадрид
06 Май 2022

Най-малко 50 загинали при експлозия на цистерна с газ в Хаити
14 Дек. 2021

Бомба от Втората световна война избухна на гара в Мюнхен
01 Дек. 2021

Двама загинали при експлозия в сръбска фабрика

23 Ноем. 2021

Поне 20 убити и 79 ранени при експлозия в Ливан
15 Авг. 2021

Оръжие за $4,7 млн. е изчезнало от Врбетице след експлозиите
14 Май 2021

От третия опит "Старшип" кацна меко, но пак се взриви
04 Март 2021

Българин е сред загиналите при експлозията в центъра на Мадрид
20 Яну. 2021

Ливанският премиер е обвинен за взрива в Бейрут
10 Дек. 2020

Новият пожар на пристанището в Бейрут е потушен

10 Септ. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар