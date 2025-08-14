САЩ върнаха на Мексико документ от конкистадора Ернан Кортес

Мексико си получи обратно откраднат ръкопис на повече от 500 години, подписан от испанския конкистадор Ерна̀н Кортѐс де Монрой и Писаро. Това е човекът, оглавявал експедиция в началото на XVI век, която унищожава империята на ацтеките и поставя голяма част от територията на днешно Мексико под властта на испанската корона.

Американското ФБР съобщи, че е върнало на Мексико ръкописа. А специален агент Джесика Дитмър, член на нюйоркския екип за престъпления, свързани с изкуството, разказа, че документът съдържа подробен отчет за логистиката, свързана с пътуването на Кортес до Нова Испания - територия, която се простира от Централна Америка до сегашния щат Вашингтон.

"Това е оригинална страница от ръкопис, която всъщност е подписана от Ернан Кортес - каза агент Дитмър. - Експонати като този се считат за защитена културна ценност и представляват ценни моменти от историята на Мексико."

Кортес стъпва в Мексико с малка армия през 1519 г., като сключва съюзи с местни групи, които се противопоставят на империята на ацтеките. Те му помагат да превземе ацтекската столица Теночтитлан (днешния град Мексико сити) само две години по-късно.

Документът е с дата 20 февруари 1527 г., само няколко дни преди един от най-доверените лейтенанти на Кортес да бъде назначен за съуправител на завладяната територия. Тази година е ключова за формирането на кралски и религиозни институции, които ще управляват коренното население на Мексико чак до войната за независимост през 1810 г.

Първоначално ръкописът е бил съхраняван в националния архив на Мексико, но архивистите през 1993 г. откриват, че 15 страници са изчезнали. Въз основа на восъчната система за номериране, ФБР установи преди време, че документът вероятно е бил откраднат между 1985 и 1993 г.

Това е второто връщане на ръкопис на Кортес в Мексико, след като през 2023 г. САЩ предадоха писмо от април 1527 г., разрешаващо закупуването на розова захар.

Срещу никого няма да бъде повдигнато обвинение във връзка с кражбата, заяви Дитмер, тъй като разследващите са преценили, че ръкописът е сменил няколко пъти собственика си, откакто е изчезнал.

Пазарът на антики в САЩ се оценява на десетки милиарди долара, като до голяма степен е съсредоточен в нюйоркските аукционни къщи. Мексико от десетилетия се стреми да получи обратно културни артефакти, включително украса за глава, изработена от преливащи се пера на кецал, за която се смята, че е принадлежала на императора на ацтеките Монтесума Втори. Тя се намира в австрийски музей.