Битка за наследство се разрази
след смъртта на мексиканския наркобарон

Днес, 12:23
Убийството предизвика хаос в Мексико, като членове на банди подпалиха автобуси и магазини. 
Убийството предизвика хаос в Мексико, като членове на банди подпалиха автобуси и магазини. 

След смъртта на Немесио Рубен Осегера Сервантес - Ел Менчо картелът "Халиксо - Ново поколение" е изправен пред битка за наследство, заяви базираният в Мексико консултант по сигурността Дейвид Сауседо, предава Си Ен Ен.

Линията на наследяване на картела е прекъсната, смята Сауседо. Синът на Ел Менчо, Рубен Осегера Гонсалес (Ел Менчито), е в затвор в САЩ, оставяйки само един брат и доведен син, който, според Сауседо, "все още няма влияние сред другите командири на картела".

Този вакуум в лидерството може да предизвика вътрешна война, подобна на конфликта, който избухна в картела "Синалоа" след залавянето на Исмаел Ел Майо Замбада през 2024 г. Конфликтът в "Синалоа" се подхранва от липсата на ясен наследник по семейна линия, тъй като ръководството на картела често следва династичен модел –  от бащи към синове, братя и сестри или братовчеди.

Сауседо отбелязва, че макар да е възможна ожесточена борба за наследяване, командирите на картела биха могли да договорят и плавен преход на властта. Сред претендентите са Рикардо Руис Веласко, Аудиас Флорес, фигура, известна като като Ел Сапо и ​​бившият началник на охраната на Ел Менчо, за когото се знае малко.

Доклад от септември 2025 г. на Дирекцията за национално разузнаване на САЩ идентифицира Ел Сапо като Уго Мендоса Гайтан, а също така споменава доведения син на Осегера Хуан Карлос Валенсия Гонзалес (Ел Пелон) и зет му Хулио Алберто Кастильо Родригес (Ел Чоро) като част от ръководството на картела.

Неделната операция, при която беше убит Ел Менчо, е извършена от специалните сили на мексиканската армия с помощта на самолети на военновъздушните сили и Силите за незабавно реагиране на Националната гвардия, съобщи Министерството на отбраната на страната. Убийството предизвика хаос в Мексико, като членове на банди подпалиха автобуси и магазини. Съобщено е за повече от 250 блокади в 20 мексикански щата, съобщи кабинетът по сигурността на Мексико, като повечето пътни барикади вече са премахнати.

 

