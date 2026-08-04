И Иран се оплете в позициите на българското МВнР

Българското министерство на външните работи (МВнР) бе вкарано и влезе в обяснителен режим покрай разговора на министър Велислава Петрова-Чамова с нейния колега Абас Арагчи.

Както е известно, с лаконично съобщение от 30 юли, МВНР обяви, че Петрова-Чамова е говорила по телефона с Арагчи, като го е уверила, че е изключено от българска територия да се осъществяват каквито и да е преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток.

Вчера обаче официалната иранска информационна агенция ИРНА разпространи интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи, който казва, че в рамките на 24 часа са получили последователни обаждания от България, Великобритания и Украйна, откъдето са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран. Багаи допълва, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.

Това изявление предизвика нова реакция от българското МВнР, което заяви пред БТА, че след разговора на 30 юли друг не е имало.

"Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не следва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика - казват още от МВнР. - Министър Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България тя подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток".

Тези дни бившият външен министър Надежда Нейнски разказа за хитростите на Иран при подобни разговори. Тя посочи, че при предишното разполагане на US самолети Арагчи е поискал среща с нея, но публичната версия да бъдела, че България е инициирала разговора. Тя разкритикува Петрова-Чамова, че е позволила министър на чужда държава публично да дава указания на българското правителство какво и как трябва да направи.