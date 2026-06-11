Митрофанова поиска и получи среща в МВнР

Руският посланик Елеонора Митрофанова е поискала и е получила среща в българското Външно министерство. Това се разбра от думи на българския министър на външните работи Велислава Петрова на брифинг след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан.

Посещението е било в сряда. Петрова каза, че тя лично не се е срещнала с нея, и уточни, че срещата е била на ниво генерален директор. "Важното от тази среща е, че България е заявила ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и че военните действия трябва да спрат. От страна на Митрофанова бяха поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин не са политически ангажирани", каза още Петрова и допълни, че това са едни съвсем нормални дипломатически решения.

"Няма различие между думите на премиера Радев и моите. Има единна позиция на цялото правителство в посока да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Всички институции работим в тази посока", каза още българският министър на външните работи .

България ясно е показала, че ще заема позиция, която говори реално за ситуацията, в която се намираме. Комуникацията, която идва от Украйна, е да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво, допълни Петрова.

На въпрос дали България е комуникирала решението по отношение на помощта за Украйна с партньорите си, Петрова отговори, че това е наше суверенно решение на база капацитета ни и ние не сме държава, която ще докладва на други страни какво ще прави и какво не.

Петрова съобщи още, че следващата седмица България ще има среща на техническо ниво с представители на САЩ за установяването на безвизов режим между двете страни.

Военният министър Димитър Стоянов пък призна, че България е получила компенсации за помощта за Украйна досега.

„Няма как да съобщя информация какво точно е предоставено, защото това е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различните механизми, е на стойност около 3 млн. евро по единия механизъм и малко над 200 млн евро по другия механизъм“, каза той.

„Тези средства остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Близо половината от тези 200 млн. евро бяха използвани за тази цел. Заплащането идва по различни механизми, които се използват в Европейския съюз“, допълни той.

Компенсациите за военната ни помощ за Киев може да надхвърлят 600 млн. лв. България може да получи над 600 млн. лв. като компенсации за предоставената на Киев военна помощ. Това стана ясно от изявление на военния министър Атанас Запрянов пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана.

Стоянов отново подчерта българската армия няма възможност повече да предоставя каквото и да било въоръжение. Така че не се планира промяна на подхода по простата причина - няма да предоставяме такова въоръжение от складовете на армията.

По думите му част от тези над 200 млн. евро са постъпили в общия бюджет на Министерството на отбраната.

“Половината от тях, условно казано, са останали в бюджета на Министерството на отбраната. Те се изразходват за инфраструктура, поддръжка на наличната техника и не само за модернизация“, посочи министърът.