Митрофанова поиска и получи среща в МВнР

Руският посланик Елеонора Митрофанова е поискала и е получила среща в българското Външно министерство. Това се разбра от думи на българския министър на външните работи Велислава Петрова на брифинг след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан.
Посещението е било в сряда. Петрова каза, че тя лично не се е срещнала с нея, и уточни, че срещата е била на ниво генерален директор. "Важното от тази среща е, че България е заявила ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и че военните действия трябва да спрат. От страна на Митрофанова бяха поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин не са политически ангажирани", каза още Петрова и допълни, че това са едни съвсем нормални дипломатически решения.
"Няма различие между думите на премиера Радев и моите. Има единна позиция на цялото правителство в посока да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир. Всички институции работим в тази посока", каза още българският министър на външните работи .
България ясно е показала, че ще заема позиция, която говори реално за ситуацията, в която се намираме. Комуникацията, която идва от Украйна, е да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво, допълни Петрова.
На въпрос дали България е комуникирала решението по отношение на помощта за Украйна с партньорите си, Петрова отговори, че това е наше суверенно решение на база капацитета ни и ние не сме държава, която ще докладва на други страни какво ще прави и какво не.
Петрова съобщи още, че следващата седмица България ще има среща на техническо ниво с представители на САЩ за установяването на безвизов режим между двете страни.
Военният министър Димитър Стоянов пък призна, че България е получила компенсации за помощта за Украйна досега.
„Няма как да съобщя информация какво точно е предоставено, защото това е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различните механизми, е на стойност около 3 млн. евро по единия механизъм и малко над 200 млн евро по другия механизъм“, каза той.
„Тези средства остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет. Близо половината от тези 200 млн. евро бяха използвани за тази цел. Заплащането идва по различни механизми, които се използват в Европейския съюз“, допълни той.
Стоянов отново подчерта българската армия няма възможност повече да предоставя каквото и да било въоръжение. Така че не се планира промяна на подхода по простата причина - няма да предоставяме такова въоръжение от складовете на армията.
По думите му част от тези над 200 млн. евро са постъпили в общия бюджет на Министерството на отбраната.
“Половината от тях, условно казано, са останали в бюджета на Министерството на отбраната. Те се изразходват за инфраструктура, поддръжка на наличната техника и не само за модернизация“, посочи министърът.