МВнР извика Митрофанова заради дроновете в Полша и Румъния

Посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е била извикана на среща в Министерството на външните работи днес заради "умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша от руски дронове на 10 септември", става ясно от прессъобщение, разпратено от външното ни министерство.

"България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир", се казва в съобщението.

По-късно от руското посолство заявиха, че Митрофанова отхвърля обвиненията и ги определя като неоснователни. Нещо повече - според руската посланичка става дума за умишлена провокация, от която е заинтересована Украйна.

Какво се случи?

Днес стана ясно, че генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова е връчила писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

"Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация. Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна", заявиха още от МВнР.

От министерството още веднъж заявяват, че България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.

И други страни извикаха руските посланици, за да им връчат ноти за нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на НАТО. Сред тях са Великобритания, Нидерландия, Франция, Чехия, Швеция и Канада.

Отговор

От посолството на Руската федерация публикуваха съобщение във "Фейсбук" и потвърдиха, че днес посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското министерство на външните работи.

Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни.

Руската посланичка е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента.

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настояла дипломатът.

Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия, е обяснила още Митрофанова.

Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.