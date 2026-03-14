За първи път от 2023 г. руската армия започна да отстъпва в Украйна

За последните няколко седмици украинската армия е освободила по-голяма територия, отколкото е загубила, съобщава Институтът за изучаване на войната. Това се случва за първи път от лятното контранастъпление на Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ през 2023 г. насам.

Според украинския президент Володимир Зеленски украинските сили са върнали под свой контрол 460 кв.км, или около 10% от това, което Киев загуби през 2025 г. Инститът оценява отвоюваната площ по-скромно - в 257 кв. км, но признава, че размитата линия на фронта и многочислените "сиви зони" затрудняват точния отчет.

SKELYA” Regiment advances in southern Dnipropetrovsk region: defensive line breached.

+19 km, Ternove liberated.



The operation began on January 30, 2026. Around 200 assault troops were involved in the offensive. The direct clearing phase of the settlement of Ternove lasted three…

Най-големи успехи ВСУ постигнаха в Днепропетровска област, където присъствието на руските войски се съкрати до три населени пункта, и в Запорожка област, където от януари насам са освободени 9 града. Тези контраатаки могат да осуетят плана за настъпление на руската армия през пролетта и лятото на 2026 г., пишат от Института.

Movement of the Armed Forces of Ukraine in February-March of this year in Zaporizhia. pic.twitter.com/iOTv5qZfys — EMPR.media (@EuromaidanPR) 13 март 2026 г.

Според Зеленски ключов фактор за успеха на украинските военни е неспособността на Русия да компенсира загубите на фронта. "Русия губи много хора, до 35 000 души на месец. Заради тези загуби руската армия на практика престана да се увеличава. Загубите са равни на числото на новите мобилизирани. Те са близо до криза", каза той в интервю за Corriere Della Sera.

Според Bloomberg, загубите на Русия на фронта са повече от новите войници поне от три месеца насам. За да компенсира това, Кремъл активно вербува чужденци. Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хил твърди, че на страната на Русия воюват около 17 000 севернокорейски войници, както и хиляди наемници от Индия, Пакистан, Непал, Нигерия, Сенегал и Куба. Вербуването обаче се сблъсква с все по-голяма съпротива - властите на ЮАР например настояват Русия да върне техните граждани, пратени на фронта с измама. Същото искат Индия, Непал и Шри Ланка.

Заради недостига на жива сила Русия ще трябва или да съкрати настъпателните си действия, или да обяви нова мобилизация, която може да засегне големите градове, което е рисковано за руските власти, коментира зам.министърът на отбраната на Великобритания Ел Карнс.

Друг ключов фактро за придвижването на ВСУ стана отнемането на достъпа на руските военни до съвременни средства за връзка. В началото на февруари компанията SpaceX на Илон Мъск изключи всички терминали Starlink, които не са в "белите списъци", направени от украинското министерство на отбраната. Руската войска масово използваше контрамандни керминали за координиране на бойните действия, управление на дронове и артилерия. ВСУ веднага констатира рязък спад в атакате с дронове и артилерия. До данни на Института за изучаване на войната, само за няколко дни след изключването на Starlink ВСУ са освободили около 200 кв. км на юго-изток.