За първи път от 2023 г. руската армия започна да отстъпва в Украйна

Москва не успява да компенсира загубите на фронта и изключването на Starlink

Днес, 15:07
Украинската армия започна отново да освобождава свои земи
Генщаб на ВСУ
Украинската армия започна отново да освобождава свои земи

За последните няколко седмици украинската армия е освободила по-голяма територия, отколкото е загубила, съобщава Институтът за изучаване на войната. Това се случва за първи път от лятното контранастъпление на Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ през 2023 г. насам.

Според украинския президент Володимир Зеленски украинските сили са върнали под свой контрол 460 кв.км, или около 10% от това, което Киев загуби през 2025 г. Инститът оценява отвоюваната площ по-скромно - в 257 кв. км, но признава, че размитата линия на фронта и многочислените "сиви зони" затрудняват точния отчет.

Най-големи успехи ВСУ постигнаха в Днепропетровска област, където присъствието на руските войски се съкрати до три населени пункта, и в Запорожка област, където от януари насам са освободени 9 града. Тези контраатаки могат да осуетят плана за настъпление на руската армия през пролетта и лятото на 2026 г., пишат от Института.

Според Зеленски ключов фактор за успеха на украинските военни е неспособността на Русия да компенсира загубите на фронта. "Русия губи много хора, до 35 000 души на месец. Заради тези загуби руската армия на практика престана да се увеличава. Загубите са равни на числото на новите мобилизирани. Те са близо до криза", каза той в интервю за Corriere Della Sera. 

Според Bloomberg, загубите на Русия на фронта са повече от новите войници поне от три месеца насам. За да компенсира това, Кремъл активно вербува чужденци. Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хил твърди, че на страната на Русия воюват около 17 000 севернокорейски войници, както и хиляди наемници от Индия, Пакистан, Непал, Нигерия, Сенегал и Куба. Вербуването обаче се сблъсква с все по-голяма съпротива - властите на ЮАР например настояват Русия да върне техните граждани, пратени на фронта с измама. Същото искат Индия, Непал и Шри Ланка.

Заради недостига на жива сила Русия ще трябва или да съкрати настъпателните си действия, или да обяви нова мобилизация, която може да засегне големите градове, което е рисковано за руските власти, коментира зам.министърът на отбраната на Великобритания Ел Карнс.

Друг ключов фактро за придвижването на ВСУ стана отнемането на достъпа на руските военни до съвременни средства за връзка. В началото на февруари компанията SpaceX на Илон Мъск изключи всички терминали Starlink, които не са в "белите списъци", направени от украинското министерство на отбраната. Руската войска масово използваше контрамандни керминали за координиране на бойните действия, управление на дронове и артилерия. ВСУ веднага констатира рязък спад в атакате с дронове и артилерия. До данни на Института за изучаване на войната, само за няколко дни след изключването на Starlink ВСУ са освободили около 200 кв. км на юго-изток.

Още новини по темата

Директната линия с Путин - секс, лъжи и заплахи
19 Дек. 2025

Военните разходи на Русия счупиха нов рекорд
01 Септ. 2025

Един от най-награждаваните руски военни се оказа симулант и мошеник
23 Авг. 2025

Западни държави обявиха мощна военна подкрепа за Украйна
24 Февр. 2025

Зеленски е готов да подаде оставка, ако това ще донесе мир
23 Февр. 2025

Украйна отби една от най-мощните руски атаки
25 Юли 2024

Русия увековечи над 400 престъпници
12 Юли 2024

Русия вече изпраща на фронта инвалиди с патерици
01 Юли 2024

Украински генерал заговори за преговори с Москва
03 Май 2024

Папата обяви Украйна за губеща страна във войната
09 Март 2024

Радев и Ердоган разговаряха в Анталия

01 Март 2024

Денков: Русия не може да спечели тази война
24 Февр. 2024

5 фактора, които могат да повлияят на войната в Украйна

24 Февр. 2024

Радев се коригира за Украйна: не било конфликт, а груб флирт
19 Юли 2023

