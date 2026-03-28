Пролетното настъпление на руската армия започна катастрофално

Руската армия реши да се възползва от отклоняването на световното внимание към войната в Близкия изток и започна пролетното си настъпление. За активизирането на военните действия съобщиха президентът на Украйна Володимир Зеленски и главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна /ВСУ/ Александър Сирски. На някои направления тя отново включи огромно количество бронетехника и задейства подразделения с численост до 500 военни. Целта е да се превземе "поясът от крепости" на Украйна - главната линия на отбрана в Донецка област, включваща Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка, пише Институтът за изучаване на войната.

Темповете на придвижване обаче са минимални, а жертвите - убити и ранени, огромни, пишат анализаторите на Института, както и други военни наблюдатели.

Миналата събота ВСУ съобщи за отразяването на "един от най-големите опити за пробив на Лиманско-Борисовското направление, с участието на над 500 пехотинци и десетки единици бронетехника". Анализаторите от Института за изучаване на войната отбелязват още, че руската армия е адаптирала тактика си, като е преминала от атаки с механизирани колони към разхвърляне на техниката по различни направления, за да може да настъпва едновременно.

Засега активизацията не води до особени изменения на фронта. Русия е завзела 24 кв.км в настълението си към Славянск и Краматорск, около 9 кв.км - към Константиновка и още 5 кв.км - в Харковска област, показват данните на украинския OSINT-проект DeepState. При това руската армия е загубила около 6 кв.км в Гуляйполе.

Руската армия има проблеми с прехвърлянето на резерви и материално-техническото обезпечение на фронта, пише френският OSINT-аналитик Клемент Молин. На настъплението пречат и успешните контраатаки на ВСУ, които принуждават руското командване да прехвърля сили на юг, пише Институтът за изучаване на войната. Според него е малковероятно руската армия да успее да превземе "пояса от крепости" през 2026 г. Малкото тактически успехи, които тя постига, са на цената на огромни жертви. Така например при механизирания щурм на 19 март са загинали 405 души от участвалите в атаката над 500 руски военни. Руските Z-кореспонденти вече се оплакват, че новите попълнения оцеляват на фронта най-много няколко дни, а голяма част от тях дори не стигат до него, защото са ранени или убити от дронове в тила. Според Сирски и Зеленски руската армия вече няколко месеца не може да компенсира напълно загубите на фронта с нови попълнения.

"Надо сказать честно, наше наступление выдохлось. Потери у нас довольно велики"



Самый популярный российский военблогер Юрий Подоляка заявил, что из-за тупых мясных штурмов в ВС РФ резко выросли потери, и теперь в ней не хватает солдат.



"Може да се каже, че първата фаза на пролетното настъпление на руската армия започна на 17 март. Това беше едно от най-катастрофалните настъпления за цялата война. За първите денонощия руската армия защуби над 1700 души - убити и ранени, като успя да завземе само 8 кв.км украинска територия. за 72 часа атаки загубите на Русия надхвърлиха 4800 души, за седмица - над 8710. При това са завзети само 28 кв. км. Това са просто колосални загуби", коментира пред "Новая газета Европа" украинският анализатор Александър Коваленко.

"Всеки ден руската армия губи около 1500 души. При прехвърлянето на личния състав на фронта руснаците започнаха редовно да попадат в т.нар. kill zone, където биват неутрализирани от украинските дронове. Мнозина изобщо не стигат до своите подразделения", добавя военният експерт и полковник от запаса на ВСУ Роман Свитан.

"Линията на бойно съприкосновение днес е около 1200 км. От началото на годината руската армия в Украйна се е увеличила с около 7000 души и сега числеността й е 719 000 души. След като на 5 февруари Илон Мъск изключи за руснаците терминалите Starlink, координацията помежду им беше тотално разрушена. В същото време ВСУ се активизира и с контраатаки успя да си върне над 440 кв.км, или 7 населени пункта в Днепропетровска област и три в Запорожка. Така на практика е освободена цялата Днепропетровска област", отбелязва Свитан. И добавя, че на много участъци на фронта украинската армия се е оттеглила в по-подготвени зони за отбрана, но руската армия не е успяла да се придвижи там, тъй като няма нужното количество войски. Така се е образувала огромна "сива" зона, която не се контролира от никого.

Всички анализатори обаче очакват още по-голямо активизиране на руската армия през април. "Има около 58 000 души в резерва за това настъпление. Руските генерали искат да получат поредните награди за 9 май и се опитват да покажат някакви победи", коментира анализаторът Иван Ступак.

For 2026, Russia hopes to make strategic advances to the twin cities, from the north (which implies securing Lyman), the south (implies securing Kostiantynivka, Drujkivka and Dobropilla) and the east.



Роман Свитан очаква, че след около две седмици, когато изяснят разположението на украинските позиции, руските командири ще изпратят войските си на най-слабите участъци от отбраната на ВСУ. Той предполага, че това ще са районите на Константиновка, Славянск и Доброполе. По негова информация вече няколко месеца руснаците успешно се инфилтрират в градските постройки на Константиновка и вероятно там ще постигнат тактически успехи.