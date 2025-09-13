Руски дрон навлезе 10 км в Румъния

Румънските военни сили засякоха руски дрон „Шахед“, навлязъл във въздушното пространство на страната от украинската област Одеса в събота надвечер, отбелязвайки пореден случай на прехвърляне на войната през границите на НАТО на фона на нарастващото регионално напрежение. Първоначално бе съобщено, че дронът е свален. Но после се оказа, че румънските F-16 са го проследили на разстояние 20 км, докато не е изчезнал от радарите.

Навлизането на дрона предизвика спешни сигнали до жителите на Тулча, Румъния, предупреждавайки за възможни падащи отломки.

Междувременно Полша активира превантивни авиационни операции заради заплахи от дронове. Полският премиер Доналд Туск обяви в събота, че страната му е активирала превантивни авиационни операции в отговор на руската дейност с дронове близо до украинско-полската граница. „Наземните системи за противовъздушна отбрана достигнаха най-висока степен на готовност“, заяви Туск в публикация в социалните мрежи, описвайки мерките като необходими поради заплахите от руски дронове, действащи над Украйна.

Извънредните известия, изпратени до румънските цивилни в засегнатия регион, съветваха жителите да се укрият в мазета или съоръжения за гражданска защита, предупреждавайки за приблизително 90-минутен период на потенциална опасност от падащи обекти. Системата за оповестяване инструктира хората да останат на закрито и далеч от прозорци и външни стени по време на инцидента.

Румъния, която граничи с Украйна, вече е съобщавала за подобни навлизания на руски дронове и ракети, които умишлено или неволно са прекосявали въздушното ѝ пространство по време на атаки срещу украински цели.

Координираните отбранителни мерки на Полша и Румъния идват в момент, когато нивото на тревога сред източноевропейските държави е повишено, тъй като конфликтът продължава да засяга регионалната сигурност извън границите на Украйна.

Президентът на Украйна призова за превантивни действия срещу руската ескалация. Володимир Зеленски заяви, че руският дрон е действал във въздушното пространство на НАТО около 50 минути, след като е проникнал около 10 километра в румънска територия. В изявление в социалните мрежи Зеленски определи инцидента като част от премислена руска стратегия за ескалация, като подчерта, че маршрутите на дроновете „винаги са изчислени“ и не могат да бъдат отхвърлени като съвпадения или грешки на по-низши командири.

Той призова за превантивни действия и по-силни колективни отбранителни мерки, предупреждавайки, че подходът на Русия включва „малки стъпки в началото, а в крайна сметка – големи загуби“. Зеленски също съобщи, че руски дронове са били активни в различни региони на Украйна, включително северните, близо до границата с Беларус.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13 септември 2025 г.

Американският държавен секретар предупреди за риск от ескалация при навлизания на дронове. Марко Рубио заяви в събота, че неотдавнашното навлизане на 17 руски дрона в полското въздушно пространство по време на атаки срещу Украйна е „нещастно и опасно развитие“.

Говорейки пред репортери във Вашингтон, Рубио подчерта, че критичният въпрос остава дали дроновете са били целенасочено насочени към Полша.

„Ако това е така, ако доказателствата ни доведат дотам, тогава, очевидно, това ще бъде сериозна ескалация“, каза Рубио, докато нарастват опасенията в Тихоокеанския регион относно разширяващия се географски обхват на конфликта.