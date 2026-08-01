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България и още 21 държави от ЕС искат спешна среща заради Сеута

Испанският премиер разкритикува европейските си партньори за липсата на подкрепа при мигрантската криза

01 Авг. 2026
Урсула фон дер Лайен
ЕПА/БГНЕС
Урсула фон дер Лайен

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които и България, настояха днес за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута на североафриканското крайбрежие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване. Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", заявяват лидерите на 22-те страни в отворено писмо до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Писмото е подписано от лидерите на Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция, пише европейската версия на изданието "Политико". 

Днес се очаква да се състои среща на експертно ранище на държавите от ЕС, на която те да обсъдят събитията, съобщи Ирландското председателство на Европейския съвет. Тя ще бъде последвана от заседание в понеделник на постоянните представители на страните от Общността, които ще направят оценка на ситуацията и ще набележат мерки за улесняване на координацията.

Вчера Италия, Финландия, Дания, Австрия и Чехия настояха за временно изключване на Испания от Шенгенското пространство, като Рим от днес едностранно прекрати споразумението с Мадрид и върна паспортните проверки за влизащите по въздух и море.

Испания осъди „егоистичната, поляризираща и незаконна“ реакция на някои страни от ЕС на притока на около 60 000 мигранти от Мароко към Сеута.

Властите съобщават, че почти всички, които са достигнали анклава на 30 юли, са се завърнали, а министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде-Марласка заяви в събота, че броят на жертвите е нараснал до най-малко 67.

В писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен испанският премиер Педро Санчес заяви, че има „сериозни опасения“ относно някои европейски правителства. Той заяви, че испанското правителство е възстановило напълно контрола над границата и е предотвратило всяко „неразрешено движение напред към континентална Европа“ за по-малко от 48 часа. Докато повечето показаха „подкрепа и солидарност“, Санчес каза, че други европейски правителства са избрали да атакуват Испания, „водени от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интерес“, и посочи, че Сеута не е част от Шенгенското пространство. „Европейският съюз не може да си позволи подобна егоистична, поляризираща и незаконна реакция“, каза той.

Испанският лидер призова за спешна среща с министрите на вътрешните работи на ЕС, за да „потвърди отново, че сигурността на външните ни граници е споделена отговорност на всички държави членки“.

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Ключови думи:

Сеута, мигрантска криза

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