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Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 август)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

03 Авг. 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 3 август

Спорт

Евроспорт 2

11:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, I етап

Евроспорт 1

16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", III етап
04:00 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали

БНТ 3

17:00 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, отборно, волна програма
20:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, мъже, синхронно, финал
22:15 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, жени, финал

Max One

18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
20:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): АТР 500, Вашингтон, финал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Макс спорт 2

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Футбол

Диема спорт

18:45 Втора лига: "Етър" - "Янтра"
21:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив" (Пловдив)

 

ВТОРНИК, 4 август

Спорт

Евроспорт 2

13:55 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, II етап

Max One

15:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
17:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
19:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
21:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив

Евроспорт 1

16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IV етап
04:00 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Макс спорт 2

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

БНТ 3

20:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, мъже, синхронно, финал
22:20 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, жени, финал

Футбол

Диема спорт 2

18:30 Втора лига: "Монтана" - "Несебър"

Диема спорт

20:30 Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Кайрат"

 

СРЯДА, 5 август

Спорт

Евроспорт 2

12:55 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, III етап

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", V етап

БНТ 3

16:00 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, отборно, акробатика
20:45 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, мъже, финал

Max One

16:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
18:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
20:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Макс спорт 2

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Футбол

Макс спорт 3

14:05 Контрола: "Милан" - "Интер"

bTV

21:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, първи мач: "Панатинайкос" - "ЦСКА 1948"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 6 август

Спорт

Евроспорт 1

05:30 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VI етап

Евроспорт 2

13:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, IV етап
22:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", I ден

БНТ 3

18:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, жени, синхронно, финал
20:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, мъже, финал

Макс спорт 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Макс спорт 2

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Макс спорт 3

03:00 НФЛ: контрола, "Каролина Пантърс" - "Аризона Кардиналс"

Футбол

Диема спорт

19:00 Лига Европа, III кв. кръг, първи мач: "Макаби" (Тел Авив) - ЦСКА

Макс спорт 3

20:45 Лига Европа, III кв. кръг, първи мач: ПАОК - "Андерлехт"

Диема спорт 2

21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бристъл Сити" - "Уолсол"

 

ПЕТЪК, 7 август

Спорт

Евроспорт 2

12:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, V етап
22:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 2

13:35 Moto GP: ГП на Великобритания, първа тренировка
17:50 Moto GP: ГП на Великобритания, тренировка
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Max One

15:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/4-финал

Евроспорт 1

16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VII етап

Макс спорт 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Футбол

Диема спорт

18:45 Втора лига: "Етър" - "Марек"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Херта" (Берлин) 

Нова спорт

21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Уулвърхемптън" - "Порт Вейл"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Мидълзбро" - "Рексъм"

 

СЪБОТА, 8 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VIII етап

Евроспорт 2

12:45 Трейл: Световни серии, Сиер-Зинал
14:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VI етап
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 2

13:00 Moto GP: ГП на Великобритания, втора тренировка
13:50 Moto GP: ГП на Великобритания, квалификация
15:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Великобритания, квалификации
17:50 Moto GP: ГП на Великобритания, спринт
03:00 ММА: UFC Fight Night, Матеуш Гамрот - Куилън Салкилд

Ринг

14:00 Падел: Премиър тур, Лондон, 1/2-финали
18:00 Падел: Премиър тур, Лондон, 1/2-финали

Диема спорт 3

19:00 Бокс: верига "Зуфа"

Макс спорт 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Max One

20:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/2-финал

Футбол

Макс спорт 3

13:35 Контрола: "Ювентус" - "Интер"
21:00 Тристранен турнир: "Удинезе" / "Нотингам" / "Барселона"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Оснабрюк" 
16:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Милуол"
19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Дунав" - "Арда"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Дарби Каунти" - "Линкълн"

Диема спорт 2

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд)
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Уест Хем" - "Портсмут"
19:30 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Колчестър" - "Саутхемптън"
21:45 Франция, Лига 2: "Нант" - "Ред Стар"

Нова спорт

15:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Кеймбридж" - "Барнет" 
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Суонзи" - "Бирмингам"
19:30 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Родъръм" - "Уест Бромич"
21:30 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Кайзерслаутерн"

Ринг

20:00 Контрола: "Ференцварош" - "Реал" (Мадрид)

 

НЕДЕЛЯ, 9 август

Спорт

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IХ етап

Макс спорт 2

11:30 Moto GP: ГП на Великобритания, загрявка
13:05 Moto 2: ГП на Великобритания, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Великобритания, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Великобритания, състезание
22:30 НАСКАР: Нютън

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Смолян, финали
16:00 Падел: Премиър тур, Лондон, финали

Евроспорт 2

14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VII етап
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", IV ден

Max One

18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, финал

Макс спорт 1

19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

Футбол

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Гройтер Фюрт"

Диема спорт 2

14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Хановер"
18:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Мансфилд" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт

14:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Динамо" (Дрезден)
19:00 Първа лига: "Черно море" - "Лудогорец"
21:15 Първа лига: "Септември" (София) - ЦСКА

Макс спорт 3

16:00 Контрола: "Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд)

 

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