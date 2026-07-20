Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 3 август
Спорт
Евроспорт 2
11:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, I етап
Евроспорт 1
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", III етап
04:00 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали
БНТ 3
17:00 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, отборно, волна програма
20:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, мъже, синхронно, финал
22:15 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, жени, финал
Max One
18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
20:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): АТР 500, Вашингтон, финал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Макс спорт 2
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Футбол
Диема спорт
18:45 Втора лига: "Етър" - "Янтра"
21:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив" (Пловдив)
ВТОРНИК, 4 август
Спорт
Евроспорт 2
13:55 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, II етап
Max One
15:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
17:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
19:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
21:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
Евроспорт 1
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IV етап
04:00 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Макс спорт 2
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
БНТ 3
20:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, мъже, синхронно, финал
22:20 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, жени, финал
Футбол
Диема спорт 2
18:30 Втора лига: "Монтана" - "Несебър"
Диема спорт
20:30 Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач: "Левски" - "Кайрат"
СРЯДА, 5 август
Спорт
Евроспорт 2
12:55 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, III етап
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", V етап
БНТ 3
16:00 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, отборно, акробатика
20:45 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, мъже, финал
Max One
16:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
18:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
20:30 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Макс спорт 2
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Футбол
Макс спорт 3
14:05 Контрола: "Милан" - "Интер"
bTV
21:30 Лига на конференцията, III кв. кръг, първи мач: "Панатинайкос" - "ЦСКА 1948"
ЧЕТВЪРТЪК, 6 август
Спорт
Евроспорт 1
05:30 Покер: Световни серии, Лас Вегас, финали
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VI етап
Евроспорт 2
13:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, IV етап
22:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", I ден
БНТ 3
18:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, трамплин 3 м, жени, синхронно, финал
20:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, мъже, финал
Макс спорт 1
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Макс спорт 2
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Макс спорт 3
03:00 НФЛ: контрола, "Каролина Пантърс" - "Аризона Кардиналс"
Футбол
Диема спорт
19:00 Лига Европа, III кв. кръг, първи мач: "Макаби" (Тел Авив) - ЦСКА
Макс спорт 3
20:45 Лига Европа, III кв. кръг, първи мач: ПАОК - "Андерлехт"
Диема спорт 2
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Бристъл Сити" - "Уолсол"
ПЕТЪК, 7 август
Спорт
Евроспорт 2
12:10 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, V етап
22:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 2
13:35 Moto GP: ГП на Великобритания, първа тренировка
17:50 Moto GP: ГП на Великобритания, тренировка
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Max One
15:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/4-финал
Евроспорт 1
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VII етап
Макс спорт 1
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Футбол
Диема спорт
18:45 Втора лига: "Етър" - "Марек"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 3
21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Херта" (Берлин)
Нова спорт
21:45 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Уулвърхемптън" - "Порт Вейл"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Мидълзбро" - "Рексъм"
СЪБОТА, 8 август
Спорт
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VIII етап
Евроспорт 2
12:45 Трейл: Световни серии, Сиер-Зинал
14:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VI етап
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 2
13:00 Moto GP: ГП на Великобритания, втора тренировка
13:50 Moto GP: ГП на Великобритания, квалификация
15:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Великобритания, квалификации
17:50 Moto GP: ГП на Великобритания, спринт
03:00 ММА: UFC Fight Night, Матеуш Гамрот - Куилън Салкилд
Ринг
14:00 Падел: Премиър тур, Лондон, 1/2-финали
18:00 Падел: Премиър тур, Лондон, 1/2-финали
Диема спорт 3
19:00 Бокс: верига "Зуфа"
Макс спорт 1
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Max One
20:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, 1/2-финал
Футбол
Макс спорт 3
13:35 Контрола: "Ювентус" - "Интер"
21:00 Тристранен турнир: "Удинезе" / "Нотингам" / "Барселона"
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Хайденхайм" - "Оснабрюк"
16:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Милуол"
19:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Дунав" - "Арда"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Холщайн" (Кил)
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Дарби Каунти" - "Линкълн"
Диема спорт 2
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Арминия" (Билефелд)
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Уест Хем" - "Портсмут"
19:30 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Колчестър" - "Саутхемптън"
21:45 Франция, Лига 2: "Нант" - "Ред Стар"
Нова спорт
15:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Кеймбридж" - "Барнет"
17:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Суонзи" - "Бирмингам"
19:30 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Родъръм" - "Уест Бромич"
21:30 Втора Бундеслига: "Волфсбург" - "Кайзерслаутерн"
Ринг
20:00 Контрола: "Ференцварош" - "Реал" (Мадрид)
НЕДЕЛЯ, 9 август
Спорт
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Чайна Оупън", I кръг
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", IХ етап
Макс спорт 2
11:30 Moto GP: ГП на Великобритания, загрявка
13:05 Moto 2: ГП на Великобритания, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Великобритания, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Великобритания, състезание
22:30 НАСКАР: Нютън
Ринг
12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Смолян, финали
16:00 Падел: Премиър тур, Лондон, финали
Евроспорт 2
14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Полша, VII етап
20:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", IV ден
Max One
18:00 Тенис (мъже): "Чалънджър 50", Пловдив, финал
Макс спорт 1
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
Футбол
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Санкт Паули" - "Гройтер Фюрт"
Диема спорт 2
14:30 Втора Бундеслига: "Енерги" (Котбус) - "Хановер"
18:00 Купа на лигата на Англия, I кръг: "Мансфилд" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт
14:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Динамо" (Дрезден)
19:00 Първа лига: "Черно море" - "Лудогорец"
21:15 Първа лига: "Септември" (София) - ЦСКА
Макс спорт 3
16:00 Контрола: "Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд)