Футболна и спортна ТВ седмица (29 юни - 5 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 29 юни
Спорт
Евроспорт 2
13:00 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
Футбол
Диема спорт
19:00 Втора лига: жребий за сезон 2026/2027
БНТ 1 / БНТ 3
20:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Бразилия - Япония
23:30 Мондиал 2026, 1/16-финал: Германия - Парагвай
ВТОРНИК, 30 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
04:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Нидерландия - Мароко
20:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Кот д`Ивоар - Норвегия
00:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Франция - Швеция
Спорт
Евроспорт 2
13:00 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
СРЯДА, 1 юли
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
04:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Мексико - Еквадор
19:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Англия - ДР Конго
23:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Белгия - Сенегал
Спорт
Евроспорт 2
13:00 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
ЧЕТВЪРТЪК, 2 юли
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
03:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: САЩ - Босна и Херцеговина
22:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Испания - Австрия
Спорт
Макс спорт 1
13:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", I ден
Евроспорт 2
13:00 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
Евроспорт 1
19:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", представяне на отборите
ПЕТЪК, 3 юли
Спорт
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", I ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
Диема спорт 3
09:45 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, свободна тренировка
10:50 Формула 3: ГП на Великобритания, тренировка
12:00 Формула 2: ГП на Великобритания, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Великобритания, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Великобритания, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Великобритания, квалификация
18:30 Формула 1: ГП на Великобритания, квалификация за спринт
20:00 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, квалификация
Макс спорт 1
13:30 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", II ден
Евроспорт 1
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе
19:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
02:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Португалия - Хърватия
06:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Швейцария - Алжир
21:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Австралия - Египет
СЪБОТА, 4 юли
Спорт
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", II ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
Евроспорт 1
09:45 Формула Е: Шанхай
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ла Туал, спускане
15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ла Туал, спускане
17:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", I етап
21:15 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Монако, прескачане на препятствия
Диема спорт 3
11:35 Формула 3: ГП на Великобритания, спринт
14:00 Формула 1: ГП на Великобритания, спринт
15:45 Формула 2: ГП на Великобритания, спринт
18:00 Формула 1: ГП на Великобритания, квалификация
20:05 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, първо състезание
Max One
12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Норисринг", първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Норисринг", първо състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Норисринг", първо състезание
23:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Юджийн
Макс спорт 1
14:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", III ден
Ринг
14:00 Падел: Премиър тур, Бордо, 1/2-финали
18:00 Падел: Премиър тур, Бордо, 1/2-финали
Макс спорт 2
22:30 ММА: Cage Warriors 209, галавечер в Нюкасъл
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
01:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Аржентина - Кабо Верде
04:30 Мондиал 2026, 1/16-финал: Колумбия - Гана
20:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Канада - Нидерландия / Мароко
00:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Германия / Парагвай - Франция / Швеция
НЕДЕЛЯ, 5 юли
Спорт
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", III ден
05:00 Мотоциклетизъм: "8 часа на Сузука"
13:00 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
18:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
21:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
Евроспорт 1
09:45 Формула Е: Шанхай
14:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", II етап
Диема спорт 3
10:25 Формула 3: ГП на Великобритания, състезание
12:00 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, второ състезание
13:15 Формула 2: ГП на Великобритания, състезание
17:00 Формула 1: ГП на Великобритания, състезание
Max One
12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Норисринг", второ състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Норисринг", второ състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Норисринг", второ състезание
Макс спорт 1
14:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", IV ден
01:00 НАСКАР: Джолиет
Ринг
15:00 Падел: Премиър тур, Бордо, финали
bTV
19:30 Баскетбол: предквалификация за Евро 2029, България - Норвегия
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
23:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Бразилия / Япония - Кот д`Ивоар / Норвегия