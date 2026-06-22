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Футболна и спортна ТВ седмица (29 юни - 5 юли)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

28 Юни 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 29 юни

Спорт

Евроспорт 2

13:00 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг

Футбол

Диема спорт

19:00 Втора лига: жребий за сезон 2026/2027

БНТ 1 / БНТ 3

20:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Бразилия - Япония
23:30 Мондиал 2026, 1/16-финал: Германия - Парагвай

 

ВТОРНИК, 30 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

04:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Нидерландия - Мароко
20:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Кот д`Ивоар - Норвегия
00:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Франция - Швеция

Спорт

Евроспорт 2

13:00 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", I кръг

 

СРЯДА, 1 юли

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

04:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Мексико - Еквадор
19:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Англия - ДР Конго
23:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Белгия - Сенегал

Спорт

Евроспорт 2

13:00 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг

 

ЧЕТВЪРТЪК, 2 юли

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: САЩ - Босна и Херцеговина
22:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Испания - Австрия

Спорт

Макс спорт 1

13:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", I ден

Евроспорт 2

13:00 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", II кръг

Евроспорт 1

19:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", представяне на отборите

 

ПЕТЪК, 3 юли

Спорт

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", I ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг

Диема спорт 3

09:45 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, свободна тренировка
10:50 Формула 3: ГП на Великобритания, тренировка
12:00 Формула 2: ГП на Великобритания, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Великобритания, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Великобритания, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Великобритания, квалификация
18:30 Формула 1: ГП на Великобритания, квалификация за спринт
20:00 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, квалификация

Макс спорт 1

13:30 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", II ден

Евроспорт 1

18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе
19:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Ла Туал, крос кънтри на късо трасе

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Португалия - Хърватия
06:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Швейцария - Алжир
21:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Австралия - Египет

 

СЪБОТА, 4 юли

Спорт

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", II ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
15:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
18:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг
21:30 Тенис: "Уимбълдън", III кръг

Евроспорт 1

09:45 Формула Е: Шанхай
13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ла Туал, спускане
15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ла Туал, спускане
17:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", I етап
21:15 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Монако, прескачане на препятствия

Диема спорт 3

11:35 Формула 3: ГП на Великобритания, спринт
14:00 Формула 1: ГП на Великобритания, спринт
15:45 Формула 2: ГП на Великобритания, спринт
18:00 Формула 1: ГП на Великобритания, квалификация
20:05 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, първо състезание

Max One

12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Норисринг", първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Норисринг", първо състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Норисринг", първо състезание
23:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Юджийн

Макс спорт 1

14:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", III ден

Ринг

14:00 Падел: Премиър тур, Бордо, 1/2-финали
18:00 Падел: Премиър тур, Бордо, 1/2-финали

Макс спорт 2

22:30 ММА: Cage Warriors 209, галавечер в Нюкасъл

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026, 1/16-финал: Аржентина - Кабо Верде
04:30 Мондиал 2026, 1/16-финал: Колумбия - Гана
20:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Канада - Нидерландия / Мароко
00:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Германия / Парагвай - Франция / Швеция

 

НЕДЕЛЯ, 5 юли

Спорт

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", III ден
05:00 Мотоциклетизъм: "8 часа на Сузука"
13:00 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
18:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
21:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал

Евроспорт 1

09:45 Формула Е: Шанхай
14:30 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", II етап

Диема спорт 3

10:25 Формула 3: ГП на Великобритания, състезание
12:00 Академия F1 (жени): ГП на Великобритания, второ състезание
13:15 Формула 2: ГП на Великобритания, състезание
17:00 Формула 1: ГП на Великобритания, състезание

Max One

12:15 Автомобилизъм: "Карера къп", "Норисринг", второ състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Норисринг", второ състезание
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Норисринг", второ състезание

Макс спорт 1

14:00 Голф: "БМВ Интернешънъл Оупън", IV ден
01:00 НАСКАР: Джолиет

Ринг

15:00 Падел: Премиър тур, Бордо, финали

bTV

19:30 Баскетбол: предквалификация за Евро 2029, България - Норвегия

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

23:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Бразилия / Япония - Кот д`Ивоар / Норвегия

 

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