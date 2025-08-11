Спортът по телевизията - 13 август

Макс спорт 4
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/8-финал, първи мач, "Онсе Калдас" - "Уракан"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/8-финал, първи мач, "Атлетико Насионал" - "Сао Пауло"
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал, Шон Мърфи - Марк Уилямс
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/8-финал, Чан Биню - Рони О`Съливан
Евроспорт 2
15:00 Колоездене (жени): Обиколка на Полша, II етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, II етап
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати
Нова спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Хъдърсфилд" - "Лестър"
Диема спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Болтън" - "Шефилд Уензди"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, I кръг, "Бирмингам" - "Шефилд Юнайтед"
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Футбол: Суперкупа на УЕФА, "Пари Сен Жермен" - "Тотнъм"