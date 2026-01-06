Зографски подобри БГ рекорда на "Четирите шанци"

тв скрийншот Зографски лети по време на първия си скок в Бишофсхофен, в който постигна 129 метра

Владимир Зографски подобри рекорда за най-силно българско представяне в най-престижната верига по ски скокове - "Четирите шанци", след като завърши 14-и в генералното класиране. За това помогна и 14-ата му позиция в последното състезание - в Бишофсхофен (Ав).

Както и във втория кръг - в Гармиш-Партенкирхен (Гер), днес българинът излезе на дуел срещу Наоки Накамура. И докато в германския зимен център Зографски победи само с 3 десети от точката, в Бишофсхофен бе далеч по-убедителен. Най-добрият ни ски скачач постигна 129 м и съдиите го оцениха със 131.7 т., докато Накамура се приземи на едва 116 м и със само 101.2 т. отпадна.

Зографски влезе във вторите скокове като 14-и във временното класиране - удобна позиция да атакува и най-доброто единично представяне на българин в "Четирите шанци" въобще - своето 12-о място, постигнато отново в Бишофсхофен през 2022 г. Той обаче направи сокок от 133.5 т. и с оценката от 137.6 събра общо 269.3 т., които го класираха 14-и.

Българинът обаче успя с това си представяне да изпревари двамата най-близки съперници - австрийците Ортнер и Шустер, в генералното класиране за "Четирите шанци" и в 64-ото ѝ издание завърши веригата на рекордното за българин 14-о място. Досега той бе успявал да приключи максимум 19-и през 2019 г., което бе предишният български рекорд. Зографски наррави върховото класиране, след като завърши 18-и в Оберстдорф (Гер), 14-и в Гармиш, 23-и в Инсбрук (Ав) и 14-и тази вечер в Бишофсхофен.

Безапелационен победител във веригата и носител на статуетката "Златен орел" за първи път в кариерата си стана Домен Превц (Слвн). В Бишофсхофен той за втори път поред завърши втори, а преди това бе спечелил първите две състезания.

Днес Превц отстъпи пред австриеца Даниел Чофениг (Ав), който спечели състезанието с 303.9 (137 и 140.5 м). Словенецът събра 299.8 т. (138 и 138.5 м), а трети е Рйоьо Кобаяши (Яп) с 299.6 т. (137 и 138 м).

В генералното класиране на "четирите шанци" след завършиха австрийците Ян Хьорл и Щефан Ембахер.