Зографски влезе за 7-и път в Топ 10 на ски скоковете

Владимир Зографски постигна ново престижно класиране за Световната купа по ски скокове. В III кръг, на шанцата във Фалун (Шв), 32-годишният самоковец се класира 9-и, макар да влезе с предпоследен резултат от квалификациите.

Зографски дори беше 5-и след първите скокове, с метраж от 95 м и оценка 119.9 т. При втория опит той се приземи на 93 м и получи 114.8 т., като общият сбор от 234.7 т., го остави на 15.2 от победителя в състезанието Щефан Крафт. Австриецът направи скокове от 97.5 и 96.5 м за победните 249.9 т.

Топ 3 допълниха Анже Ланишек (Слвн) с 247.7 т. (96 и 96 м) и Филип Раймунд (Гер) с 244.9 т. (94.5 и 99.5 м).

Това е 7-ото влизане на Зографски в Топ 10 на състезание за Световната купа. Най-доброто му постижение в кариерата е шестата позиция от Рука (Фин) през 2018 г. През настоящия сезон самоковецът тренира с германския отбор и започна доста силно. На първите две състезания - в Лилихамер (Нор) той се класира 12-и и 24-и, а след днешното девето място е на 13-о място в генералното класиране, заедно с полската легенда Камил Щох - трикратен олимпийски и двукратен световен шампион. Двамата имат по 58 т., а лидер за СК е Рьойо Кобаяши (Яп) със 181 т.