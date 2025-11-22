Зографски е 12-и на старта на 17-ия си сезон за СК по ски скокове

Най-добрият български ски скачач - Владимир Зографски, откри с 12-о място своя 17-и сезон за Световната купа.

На първото състезание от веригата 32-годишният самоковец влезе с девето постижение от квалификациите на голямата шанца в Лилехамер (Нор). След първия скок, в който постигна 135 м, той зае 18-а позиция. След това обаче постигна седмия най-голям метраж при вторите опити - 125 м, и с обща оценка от 292.1 т. записа осмото най-добро класиране в кариерата си, изравнявайки 12-ите места от Бишофсхофен (Ав) през 2022 г. и Оберстдорф (Гер) през 2013 г.

Най-доброто постижение на Зографски за Световната купа е шестото място от Рука (Фин) през 2018 г., а освен това има още пет влизания в Топ 10.

В днешното състезание победител стана носителят на СК за миналия сезон Даниел Чофениг (Ав), който постигна 133 м в първия и 129 м във втория скок, като получи от съдиите общо 311.5 т. След австриеца призовата тройка допълниха сънародниците му Ян Хьорл с 307.2 (136 и 126 м) и Щефан Крафт с 306.3 138 и 120 м).

Пред Зографски се наредиха още Домен Превц (Слвн), Рьойо Кобаяши (Яп), Филип Раймунд (Гер), Анже Ланишек (Слвн), Тими Зайц (Слвн), Мануел Фетнер (Ав), Феликс Хофман (Гер) и Щефан Ембахер (Ав).

Утре е второто състезание за сезона - отново на шанцата в Лилехамер.