Зографски направи пробив с рекордно класиране за Световната купа

Туитър Доволният Владимир Зографски позира с германеца Карл Гайгер (27-и в състезанието), с когото и с останалите от германския отбор води подготовка този сезон

Най-добрият български ски скачач - Владимир Зографски, направи пробив в състезанията за Световната купа, като постигна най-доброто класиране в своята 17-годишна кариера сред елита. 32-годишният самоковец се класира 4-и в V кръг от веригата, който се проведе на шанцата в Рука (Фин).

Зографски направи великолепен първи скок от 131 м, за което полуми 125.4 т. от съдиите и се нареди на четвъртата позиция. След края на първите опити пък стана ясно, че няма да има втори заради силния вятър. Така това класиране се оказа окончателно. Пред българина завършиха Анже Ланишек (Слвн) със 141 т. (скок от 142 м) - той спечели втора поредна победа, Рен Никаидо (Яп) със 136 т. (141 м) и Домен Превц (Слвн) със 128 т. (132.5 м).

Anze Lanisek 🇸🇮 wins again! But... what a result for Vladimir Zografski 🇧🇬 and Valetin Foubert 🇫🇷 with P4️⃣ and P5️⃣ 👏🏻#fisskijumping #worldcupruka pic.twitter.com/OvM4VR748K — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) 29 ноември 2025 г.

Това е най-доброто класиране на български ски скачач в 47-годишната история на Световната купа. Самият Зографски досега имаше 6-о място, като най-предно класиране, като отново го постигна в Рука през 2018 г. През този сезон Владимир още веднъж влезе в Топ 10 - девето място на състезанието във Фалун (Шв) преди 5 дни.

С новия български рекорд Зографски се изкачи в генералното класиране, като след пет кръга заема 11-о място със 115 т., колкото има и Мануел Фетнер (Ав). Топ 3 е Ланишек (356 т.), Превц (270) и Рьойо Кобаяши (Яп) с 266.

Следващият VI кръг за Световната купа ще е на шанцата във Висла (Пол) на 3 декември.