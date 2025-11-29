Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зографски направи пробив с рекордно класиране за Световната купа

Най-добрият ни ски скачач се класира 4-и на шанцата в Рука (Фин)

29 Ноем. 2025
Доволният Владимир Зографски позира с германеца Карл Гайгер (27-и в състезанието), с когото и с останалите от германския отбор води подготовка този сезон
Туитър
Доволният Владимир Зографски позира с германеца Карл Гайгер (27-и в състезанието), с когото и с останалите от германския отбор води подготовка този сезон

Най-добрият български ски скачач - Владимир Зографски, направи пробив в състезанията за Световната купа, като постигна най-доброто класиране в своята 17-годишна кариера сред елита. 32-годишният самоковец се класира 4-и в V кръг от веригата, който се проведе на шанцата в Рука (Фин).

Зографски направи великолепен първи скок от 131 м, за което полуми 125.4 т. от съдиите и се нареди на четвъртата позиция. След края на първите опити пък стана ясно, че няма да има втори заради силния вятър. Така това класиране се оказа окончателно. Пред българина завършиха Анже Ланишек (Слвн) със 141 т. (скок от 142 м) - той спечели втора поредна победа, Рен Никаидо (Яп) със 136 т. (141 м) и Домен Превц (Слвн) със 128 т. (132.5 м).

Това е най-доброто класиране на български ски скачач в 47-годишната история на Световната купа. Самият Зографски досега имаше 6-о място, като най-предно класиране, като отново го постигна в Рука през 2018 г. През този сезон Владимир още веднъж влезе в Топ 10 - девето място на състезанието във Фалун (Шв) преди 5 дни. 

С новия български рекорд Зографски се изкачи в генералното класиране, като след пет кръга заема 11-о място със 115 т., колкото има и Мануел Фетнер (Ав). Топ 3 е Ланишек (356 т.), Превц (270) и Рьойо Кобаяши (Яп) с 266.

Следващият VI кръг за Световната купа ще е на шанцата във Висла (Пол) на 3 декември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ски скокове, Владимир Зографски

Още новини по темата

Зографски влезе за 7-и път в Топ 10 на ски скоковете
25 Ноем. 2025

Зографски е 12-и на старта на 17-ия си сезон за СК по ски скокове

22 Ноем. 2025

FIS въведе жълт и червен картон в ски скоковете
14 Юни 2025

Зографски завърши Световната купа с рекордно класиране
30 Март 2025

Зографски отново нахлу в елита на ски скоковете
22 Март 2025

Ски скачачът Зографски зае историческо 9-о място в света

02 Март 2025

С рекорден скок Зографски се класира 27-и за "Четирите шанци"
29 Дек. 2024

Зографски се класира 8-и за СК по ски скокове в Енгелберг
21 Дек. 2024

Зографски за 4-ти път спечели точки за Световната купа този сезон
07 Дек. 2024

Зографски влезе в Топ 15 на ски скоковете за Световната купа
02 Дек. 2023

Сестри Стоеви гарантираха 9-ия български медал
29 Юни 2023

Пламна скандал в световната ски федерация заради руснаци и беларуси
24 Септ. 2022

Трима български биатлонисти се класираха за олимпийското преследване
12 Февр. 2022

Зографски се ядоса на 22-рото си място в Пекин 2022
06 Февр. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д