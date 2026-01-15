Медия без
FIS наказа скандалните треньори за 18 месеца извън ски скоковете

Мамилите с костюми на състезателите норвежци обаче ще се завърнат още през септември

Днес, 16:28
Старши треньорът Магнус Бревиг (вляво) и спортният директор Ян-Ерик Олбу (вдясно) дават обяснения пред норвежките медии след разразилия се скандал по време на световното първенство по ски северни дисциплини в Трондхайм през март 2025 г.
ЕПА/БГНЕС архив
Старши треньорът Магнус Бревиг (вляво) и спортният директор Ян-Ерик Олбу (вдясно) дават обяснения пред норвежките медии след разразилия се скандал по време на световното първенство по ски северни дисциплини в Трондхайм през март 2025 г.

За година и половина извън спорта бяха наказани тримата норвежки треньори по ски скокове, заради които се разрази скандал с манипулация на екипировка по време на домакинското за тях световно първенство по северни дисциплини в Трондхайм през март 2025 г. От международната федерация (FIS) съобщиха, че 18-месечната санкция влиза в сила със задна дата от момента на провинението, което означава, че старши-треньорът Магнус Бревиг, неговият асистент Томас Льобен и техническият служител Адриан Ливелтен ще могат да се завърнат в националния отбор още през септември тази година.

Двама състезатели, замесени в случая - олимпийските златни медалисти Йохан Андре Форфанг и Мариус Линдвик, приеха 3-месечни дисквалификации миналия през август и вече се завърнаха във веригата за Световната купа. И двамата ще са на линия за зимните игри в Милано Кортина 2026 (6-22 февруари).

Независимата комисия, която оценяваше провиненията на служителите в отбора, заяви, че "е съгласна и подкрепя целесъобразността на санкциите, поискани от FIS", съобщиха световните агенции. "Отправната точка на комисията е, че измамата от всякакъв вид е по своята същност противоречаща на спорта и на неговите ценности", написаха тримата съдии, водени от пионера в спортното право Майкъл Белоф.

Бревиг, Льобен и Ливелтен бяха глобени и с по 5000 швейцарски франка.

Вследствие на скандала олимпийските шампиони Линдвик и Форфанг, както и състезателят по северна комбинация Йорген Гробак бяха дисквалифицирани от домакинското си световно първенство за манипулация на екипировката. Тя се състоеше в това, че в екипите, в областта на слабините, бе направен допълнителен шев за подсилване и по-голяма твърдост, който да държи облеклото опънато по време на полет. По този начин се постига по-голям метраж.

Отговорност за случилото се тогава пое Ян-Ерик Олбу, спортен директор на ски скоковете в норвежката федерация по ски. А норвежкият тим беше дисквалифициран от отборното състезание на шампионата в Трондхайм след жалба от страна на федерациите на Австрия, Полша и Словения.

Антиспортните награди на 2025-а: от Китай до Норвегия
Както всяка година, покрай всички класации за най-големите постижения и най-заслужилите спортисти, британският в. Гардиън" изготвя алтернативни номинации - за Антиспортните награди. В тях влизат най-големите опити за измами в състезания или ярки неспортсменски прояви.
СЕГА
30 Дек. 2025
