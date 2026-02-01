Медия без
Зографски се класира 11-и за СК по ски скокове във Вилинген

Българинът направи петият най-дълъг скок в състезанието

01 Февр. 2026
Владимир Зографски поздравява зрителите от мястото на лидера в състезанието, откъдето изгледа общо 134 опита на състезатели, останали след него в класирането
тв скрийншот
Владимир Зографски поздравява зрителите от мястото на лидера в състезанието, откъдето изгледа общо 134 опита на състезатели, останали след него в класирането

Владимир Зографски направи ново великолепно представяне на голямата шанца във Вилинген (Гер) и във втория ден от състезанията за Световната купа по ски скокове там се класира на 11-о място. Вчера 32-годишният самоковец бе осми, а днес съсем малко не му достигна за пети път тази сецон да влезе в Топ 10.

Както и в събота, в първия скок вятърът бе неблагоприятен за българския топ скачач и той постигна само 131 метра, като зае 25-о място. Във втория си опит обаче Зографски се възползва от насрещното въздушно течение, успя да го "улови" и прелетя на 149 метра, само 6.5 по-малко от рекорда на шанцата във Вилинген. При това той направи чудесно приземяване и съдиите го оцениха високо - общо 234.7 точки.

Така Зографски излезе лидер и се задържа на първа позиция в следващите 14 скока, преди да бъде изпреварен от германеца Феликс Хофман. В крайна сметка 149-метровият скок на българина се оказа петият най-дълъг в състезанието, а той както и в събота бе скачачът, придвижил се най-много нагоре в класирането между първия и втори опит - 14 позиции (вчера той се изкачи с 9 места).

Втора поредна победа във Вилинген взе най-добрият този сезон - Домен Превц. Словенецът спечели 11-о състезание за Световната купа с опити от 147 и 152 м (обща оценка от 293 т.). Втори отново остана Рен Никайдо (Яп) с 261.3 т. (142 и 152.5 м), а на трето място завърши Филип Раймунд (Гер) с 253.1 т. (142.5 и 139.5 м).

Така Превц добави нови 100 точки в актива си за генералното класиране където е лидер с вече 1614. Следват го японците Рьойо Кобяаши (днес 18-и) с 979 и Рен Никайдо с 921. Владимир Зографски спечели 24 точки и с 344 изпревари с две поляка Качпер Томашяк за 13-ото място.

