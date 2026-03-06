Зографски скочи в историята с 3-то място за Световната купа

ЕПА/БГНЕС След историческото влизане в Топ 10 на олимпийски игри в Милано Кортина 2026, Владимир Зографски вече е и в Топ 3 за Световната купа.

Владимир Зографски влезе в историята, като подобри рекорда за най-силно представяне на български ски скачач в състезания за Световната купа, класирайки се трети. 32-годишният самоковец се възползва отлично от промяната в правилото за тази надпревара и от дисквалификацията на доминиращия през сезона Домен Превц (Слвн), за да стане първият българин, стъпил на почетния подиум.

Състезанието в Лахти замести отменените в края на ноември заради силни ветрове скокове в Рука (Фин). Поради факта, че преди това се проведоха ски скоковете в северната комбинация и времето напредна, FIS определи всичко да се реши само в един скок, без да има и квалификация. Така всички 68 участници направиха само по един опит.

В крайна сметка победата спечели олимпийският шампион на малка шанца от Милано Кортина 2026 Филип Раймунд. Германецът постигна своята първа победа за Световната купа със скок от 122.5 м, но висока оценка от съдиите - 129.3 т. Втори се нареди Даниел Чофениг (Ав) с метраж от 124.5 м и 128.6 т., а Владимир Зографски постигна същата дължина от 124.5 м, но съдиите му дадоха 127.2 т.

Всъщност най-високата оценка - 138.8 т., получи Домен Превц. Словенецът обаче се оказа по-лек от обявеното си лично тегло и това доведе до дисквалификацията му заради по-дълги ски от необходимото (в ски скоковете дължината на ските е в пряка зависимост от личното тегло на състезателя). Така Превц не можа да постигне 14-а победа за сезона и да доближи само на една рекорда на брат си Петер от сезон 2015/16. Въпреки той си осигури предсрочно Световната купа с недостижим до края на сезона актив от 1814 т.

А Владимир Зографски с пълно право може да счита, че шанците във Финландия са му на късмет. Най-добрият ни ски скачач до момента имаше максимум 4-то място за Световната купа, което постигна в началото на този сезон - на 25 ноември в Рука (именно тогава заради ветровете второто състезание се отложи за днес в Лахти). Влади има и едно шесто място от Рука - през 2018 г.

Общо в кариерата си Зографски се е класирал 11 пъти в Топ 10 за Световната купа, което в ключва 3-то, 4-то, две 6-и, три 8-и, 9-о и три 10-и места.

В генералното класиране за този сезон българинът е на 12-о място в генералното класиране с 410 т. Призовата тройка след Превц допълват японците Рьойо Кобаяши с 1093 и Рен Никайдо с 921.

До края на сезон 2025/26 предстоят още утрешните скокове отново в Лахти, както и още три кръга - в норвежките центрове Осло (13-15 март) и Викерсунд (20-22 март) и в Планица (Слвн, 26-29 март).