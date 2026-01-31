Зографски нахлу в Топ 10 на ски скоковете преди олимпиадата

Владимир Зографски отново нахлу рязко в Топ 10 на ски скоковете, и то точно преди най-голямото състезание - олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Само 9 дни преди първия старт там той се класира осми за Световната купа във Вилинген (Гер) и потвърди отличната си форма този сезон.

Състезанието в германския зимен център не тръгна добре за българина. Преди първия му опит задуха много силен вятър и скокът му бе забавен, като Зографски дори трябваше да се оттегли от стартовата позиция за малко. Съдиите обаче все пак го накараха да се пусне по шанцата при доста неблагоприятни условия и той постигна едва 121.5 метра. Това му отреди едва 17-о място.

Вторият скок обаче бе шокиращ за конкуренцията - в него 32-годишният самоковец прелетя цели 146 метра - трети по дължина опит от всички участници. Съдиите оцениха Зографски с общо 217.2 т. и това го нареди осми - трето най-добро класиране за него този сезон. Българинът направи и най-големия прогрес в класирането между първи и втори опит - общо 9 места.

Това е четвъртото влизане на Влади в Топ 10 през сезона. До момента той имаше 4-а позиция в Рука (Фин) на 29 ноември, 6-а във Висла (Пол) на 7 декември и 9-а във Фалун (Шв) на 25 ноември.

Победител със 146.5 и 155 м и общо 264.2 т. стана абсолютният №1 този сезон Домен Превц. Вторият опит на словенеца бе само 50 см по-къс от рекорда на шанцата във Вилинген.

По-голям метраж от Зографски - по 147 м във вторите си скокове, направиха само още японците Рьойо Кобаяши и Рен Никайдо. Легендата Кобаяши обаче остана веднага след българина (на 0.2 точки), а Никайдо се класира втори. Трети завърши Карл Гайгер (Гер) с опити от 140 и 142 м.

В класирането за Световната купа Превц още повече увеличи аванса си с добавените във Вилинген 100 точки. Той вече има 1514, а Кобаяши е втори с 976. Владимир Зографски спечели днес 32 т. и се изкачи с едно място нагоре, като вече е 14-и с 320.