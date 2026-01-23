Медия без
Зографски постигна рекордно класиране на световно по ски полети

Най-добрият ни скачач се нареди на 23-о място на 235-метровата шанца в Оберстдорф

Днес, 19:16
Владимир Зографски изпълнява третия си скок на световното по ски полети
Владимир Зографски изпълнява третия си скок на световното по ски полети

Владимир Зографски постигна най-доброто класиране на световно първенство по ски полети в своята кариера на ски скачач и най-доброто на българин въобще в историята.

На 235-метровата шанца в Оберстдорф (Гер) 32-годишният самоковец се нареди на 23-о място. В първия ден той постигна 199.5 и 209.5 м в двата си скока, като с оценка от 373.1 т. се нареди 18-и. А тази вечер, във втората част, Зографски направи много малък метраж в първия опит - 175 м, но после отново прелетя повече от 200 метра - 206.5, като съдиите го оцениха с общо 358.5 т. 

Така най-добрият ни скачач завърши с актив от 728.6 и не просто направи български рекорд, а и влезе в Топ 25.

23-ото му място е с много над най-доброто му представяне на световни първенства по ски полети. Досега в своята кариера Зографски два пъти бе преминавал квалификациите на световните шампионати (от тях се класират най-добрите 40), като веднъж завърши на 40-о място (в Бад Митендорф (Ав) през 2024 г.) и веднъж 34-и (във Викерсунд (Нор) през 2022 г.).

Световен шампион в Оберстдорф стана абсолютният хегемон и лидер за Световната купа този сезон Домен Превц (Слвн), който победи с близо 50 точки (49.5) втория - Мариус Линдвик (Нор), постигайки резултат от четирите скока 905.4. Бронзовия медал спечели Рен Никайдо (Яп) с 842.4 т.

А най-дългия полет от всички в двата състезателни дни осъществи Мариус Линдвик, който в последния си опит се приземи на 231.5 м и именно това го придвижи от 5-о на второ място в крайното класиране.

