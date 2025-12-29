Медия без
Зографски почна "Четирите шанци" с 18-о място

Най-добрият ни ски скачач победи олимпийския шампион в дуела на шанцата в Оберстдорф

Днес, 19:31
Владимир Зографски се усмихва доволен след втория си скок на състезанието в Оберстдорф
При 17-ото си участие в най-престижната верига по ски скокове - "Четирите шанци", Владимир Зографски отстрани олимпийския шампион от Пекин 2022 Мариус Линдвик (Нор) и се класира на 18-о място.

На първото от 4-те състезания - в Оберстдорф (Гер), 32-годишният самоковец бе 17-и в квалификацията вчера и днес това го противопостави в дуел срещу 34-ия Линдвик - световен шампион на малка шанца от тази пролет и олимпийски първенец на голяма. Линдвик направи скок от 124.5 т., а след него Зографски постигна 127 м. Оценките от съдиите почти изравниха двамата, но все пак българинът се класира напред с 1 десета по-голяма оценка - 130.8 т. срещу 130.7 т.

Линдвик пък влезе във II кръг като един от петимата щастливи губещи (с най-добрите оценки от отпадналите в дуелите). В крайното подреждане от първите скокове Зографски зае 23-о място, заедно със словенеца Рок Облак, а норвежецът се нареди веднага след тях - 25-и.

Българинът победи олимпийския шампион и във втория скок, като постигна 6.5 метра повече - 130.5. Той получи обща оценка от двата си опита 270.7 т., което му отреди 18-о място. Това е само две позиции по-слабо представяне от най-доброто класиране на Зографски в Оберстдорф - 16-и преди 15 години. Иначе най-предно място в "Четирите шанци" Влади зае през 2022 г., когато в Бишофсхофен (Ав) бе 12-и.

Убедителен победител стана словенецът Домен Превц. Лидерът в класирането за Световната купа постигна 6-ата си победа и общо 10-о стъпване на подиума този сезон, след като направи скокове от 141.5 и 140 м, оценени от съдиите с общо 316.7 точки. Класирането на Превц е историческо, защото досега словенец не бе печелил единствено в Оберстдорф.

Топ 3 след допълниха с абсолютно равен резултат - по 299.2 т. и второ място, Тими Зайц (Слвн) и Даниел Чофениг (Ав). Словенецът направи скокове от 133.5 и 138 м, а австриецът - 132 и 134 м.

Състезание №2 от "Четирите шанци" е на 30 (квалификации) и 31 декември в Гармиш-Партенкирхен (Гер). 

