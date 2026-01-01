Медия без
Зографски изравни българския рекорд на шанцата в Гармиш

Най-добрият ни ски скачач се класира 14-и във второто състезание от "Четирите шанци"

Днес, 17:16
Владимир Зографски се засилва по шанцата в Гармиш-Партенкирхен за втория си скок
Владимир Зографски се засилва по шанцата в Гармиш-Партенкирхен за втория си скок

Владимир Зографски се класира на 14-о място във второто състезание от най-престижната верига по ски скокове - "Четирите шанци". В Гармиш-Партенкирхен 32-годишният самоковец изравни и престоялия 38 години рекорд за най-добро българско представяне в германския зимен център. На 1 януари 1988 г. Владимир Брейчев също бе 14-и. 

Зографски пък до днес беше постсигал максимум 17-а позиция в Гармиш (през 2013 г.) и едва 4 пъти се беше класирал за втория кръг скокове. Този сезон обаче българският топ скачач е в много добра форма. В квалификацията вчера той бе 21-ви и в I кръг съперник в дуела днес му бе 30-ият - Наоки Накамура. Зографски победи японеца само с 3 десети от точката - скок от 131 м и оценка от 126.7 т., срещу 128.5 м и 126.4 т. - и така влезе във II кръг. 

Накамура също се класира за втори скок - като най-добре представил се от петимата щатсливи губещи в преките дуели. След това и японецът, и Зографски постигнаха метраж от 132 м, и в крайна сметка българинът отново остана по-напред, макар и с 1 десета (251.8 срещу 251.7 т.).

По този начин Зографски завърши 14-и и и фиксира второ влизане в Топ 20 от двата проведени кръга на "Четирите шанци" до момента (беше 18-и в Оберстдорф (Гер) преди 4 дни).

А Домен Превц (Слвн) продължи доминацията си като спечели втора поредна победа на Шанците и общо 7-а този сезон. Лидерът за Световната купа направи скокове от 143 и 141 м и с 303.1 т. практически си осигури и трофея Златен орел за победител във веригата, макар да има още две състезания.

След Превц в призовата тройка се наредиха австрийците Ян Хьорл - 287.7 т. (141 и 131.5 м), и Щефан Ембахер - 287.1 т. (134 и 141.5 м).

Третият кръг от "Четирите шанци" е в Инсбрук (Ав) на 3 и 4 януари.

