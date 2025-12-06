Медия без
Зографски отново влезе в Топ 15 за Световната купа

Най-добрият ни ски скачач завърши на 11-о място в Полша

Днес, 17:38
Владимир Зографски изпълнява скок по време на днешното състезание във Висла.
Владимир Зографски изпълнява скок по време на днешното състезание във Висла.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски завърши на 11-о място в шестия кръг на Световната купа във Висла, Полша. 32-годишният състезател показа отново, че се намира в най-добрата форма в кариерата си.

В първия си скок той записа 127 метра, което му донесе 131.1 точки. Вторият му скок не бе толкова добър - 122 метра и общо 256.1 точки. Това осигури в крайна сметка на Зографски 11-о място, на 30.1 точки зад победителя Домен Превц (Словения), който спечели с 286.2 точки. Втори остана германецът Филип Раймунд от 6.8 точки, а трети остана Рьою Кобаяши, който изостана с 26.2 пункта.

С днешния резултат Зографски остана на 11-о място в генералното класиране на Световната купа със 139 точки. Начело е словенецът Анже Ланишек с 406 точки.

