Зографски записа нов паметен Топ 10 за Световната купа

За втори път в кариерата си ски скачачът завърши на шесто място сред най-добрите

Днес, 18:18
Владимир Зографски е във въздуха по време на втория си скок на днешното състезание във Висла.
ЕПА/БГНЕС
Владимир Зографски продължава да записва престижни резултати по време на най-силния сезон в кариерата си на ски скачач. Днес 32-годишният българин зае шесто място във втория старт при мъжете за Световната купа на голямата шанца във Висла (Пол).

Българинът преодоля квалификацията по-рано днес с пети резултат, а в същинското състезание събра 268.7 т. В първия си скок той записа 129.5 метра и 132.9 т., с което бе седми във временното подреждане. Във втория Зографски се представи още по-силно - 130.0 метра и 135.8 т.

Победител и във втория старт във Висла стана словенецът Домен Превц с 282.3 т, пред олимпийския шампион от Пекин 2022 на малка шанца Рьою Кобаяши (Яп) с 281.4 т, а трети стана Филип Раймунд (Гер) с 276.8 т.

Това е трето класиране в топ 10 на най-добрите скачачи през настоящия сезон за Зографски, който бе четвърти в Рука (Фин) и девети във Фалун (Шв). Зографски за втори път в кариерата си става шести на състезание за Световната купа, като първият му бе през 2018 г. в Рука.

В генералното класиране Владимир Зографски остава на 11-о място със 179 т. Лидер вече е Превц с 470, който измести сънародника си Анже Ланишек (438), а трети е Кобаяши (406).

Ключови думи:

Владимир Зографски, ски скокове

