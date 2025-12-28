Антиспортните награди на 2025-а: от Китай до Норвегия

ЕПА/БГНЕС На 2 март норвежецът Мариус Линдвик триумфира със световната титла на малката шанца в Трондхайм, а няколко дни по-късно бе дисквалифициран от състезанието на голямата заради измама с екипировката.

Както всяка година, покрай всички класации за най-големите постижения и най-заслужилите спортисти, британският в. "Гардиън" изготвя алтернативни номинации - за Антиспортните награди. В тях влизат най-големите опити за измами в състезания или ярки неспортсменски прояви. И никога не липсват кандидати.

Ето и номинациите за 2025-а:

Норвежките ски скачачи

На световното първенство по ски скокове в Трондхайм (Нор) през март избухна един от най-големите скандали в този спорт. Петима норвежки състезатели, двама от които олимпийски шампиони, както и трима души от техническия екип на националния отбор бяха уличени в измама. Тя се състоеше в това, че в екипите, в областта на слабините, бе направен допълнителен шев за подсилване и по-голяма твърдост, който да държи облеклото опънато по време на полет. По този начин се постига по-голям метраж.

На 8 март Мариус Линдвик (олимпийски шампион от Пекин 2022), който няколко дни по-рано спечели титлата на малката шанца в Трондхайм, и Йохан Андре Форфанг бяха дисквалифицирани от състезанието на голямата шанца. Те, както и Робин Педерсен, Кристофер Сундал и Роберт Йохансон (олимпийски отборен шампион от Пьонгчанг 2018), се оказаха със спрени права. Същото последва за треньора Магнус Бревик, помощника му Томас Льобен и Адриан Ливелтен от техническия екип.

Всичко тръгна от заснет с телефон видеоклип, разпространен от полски журналисти. На него се вижда как с шевна машина се правят допълнителните шевове по екипировката на скачачите. Треньорът Бревиг призна, че това е било с цел подобряване на резултатите и в разрез с правилника. Всички замесени приеха наложените им наказания, а Роберт Йохансон прекрати състезателната си кариера.

Впоследствие бившият норвежки скачач Даниел-Андре Танде (олимпийски шампион отборно от 2018 г.) призна, че също е го правил: „Мамил съм няколко пъти“. Двукратният световен рекордьор по дължина на скока и бронзов олимпийски медалист от Ванкувър 2010 Йохан Ремен Евенсен добави: „Ако да скачаш с малко по-голям екип е измама, тогава да - мамил съм. Нормата в нашия спорт е, че ако не те хванат, не си измамил.“

Изкуствен интелект в Го

Спокойният свят на древната китайска игра Уейчи, позната на Запад като Го, беше разтърсен от новината, че 19-годишната надежда Цин Сиюе (на снимката) е отстранена в IX кръг на националния отборен шампионат при жените заради използването на изкуствен интелект.

Цин бе считана за новото дете чудо на Го. Преглед на записите от видеокамерите обаче показа, че тя е влязла в залата много рано сутринта, за да скрие телефона си и го е използвала, за да мами по време на игра. След това не е сътрудничила на разследващите скандала съдии и това ѝ донесе много тежка санкция - 8-годишна забрана да се състезава.

Восъчни топки за билярд

През юли 128 от водещите световни играчи на билярд от 40 държави стартираха на световното първенство по пул в Джеда (С.Арабия) в битка за историческата премия от $1 млн.

"Восъкгейт" започна, когато световният №3 Алойзиъс Яп (Сингапур), елиминиран разочароващо рано от Джефри Игнасио (Филипини), намекна в "Инстаграм", че опонентът му е използвал восък, за да промени поведението на кю бола (топката бияч). Най-вероятно това е било силиконов лубрикант, напръскан първо върху ръкавицата на играча и по този начин нанесен върху топката. И какво отговори Игнасио? „Не трябва да си търсиш извинения, след като си загубил.“

Албанецът Еклент Качи (световен шампион на билярд с 10 топки от 2021 и 2023 г.), който загуби на 1/32-финал също от филипинец - Патрик Гонзалес, отиде още по-далеч. „Мисля, че кю болът беше омаслен много лошо - заяви той. - Пропуснах прекалено много удари, и то с километри. Случвало се е често в турнири, където много играчи са се оплаквали от това и никой не е бил наказан. Някои масажират кю бола, сякаш е новородено бебе“. И какво отговори Гонзалес? „Това обвинение е глупост.“

Включиха се и други играчи, заваляха твърдения и опровержения. Денис Орколо, също филипински професионалист в билярда, обобщи: „Няма правила за восъка, затова го използват. Не е честно да обвиняваме играчите, които го правят. Трябва да се създадат правила, като например: "Не може да бършеш кю бола", защото, честно казано, това с восъка дава много голямо предимство.“

Тук се намеси Световната пул асоциация (WPA), твърдейки, че всъщност вече има правило. "WPA заявява, че силиконът върху топките се счита за форма на измама и това ще бъде третирано съгласно правилата, уреждащи неспортсменското поведение.“ След което повече не пророни и дума...

Невиждано - опит за измама в кърлинга

Кърлингът е считан за един от спортовете, в които никой дори не си помисля да мами по какъвто и да е начин. Досега...

На световното първенство в градчето Муус Джоу, в канадската провинция Саскачуан, през март се видя как играч от китайският мъжки тим умишлено докосва движещия се камък с четката си, за да му промени траекторията. Това стана в началото на плейофния мач за класиране на полуфиналите срещу норвежците. Това бе забелязано в реално време от ТВ камерите, но джентълменски норвежкият капитан Магнус Рамсфйел не подаде оплакване, а неговият състав загуби мача със 7:8 след екстра енд.

Китайците, които бяха обвинени, че техен играч е бутнал с крак камък и по време на мача срещу Германия, отрекоха обвинението и тъй като в кърлинга няма ВАР, всичко се размина. После китайците паднаха от Швейцария на полуфинала, а в срещата за бронзовите медали бяха разгромени от канадците.

Но светът на кърлинга е доста обезпокоен, още повече, че женският отбор на Китай бе обвинен в подобни действия по време на световното в Уиджеонбу (Кор), където спечели бронзовите медали.

Ненужна агресия

Има и няколко номинации за антиспортно агресивно поведение. Две от тях са в ръгбито.

Французойката Аксел Бертомьо бе наказана за 12 мача (впоследствие намалени на 9), защото на 1/4-финала на световното първенство срещу Ирландия ухапа съперничката си Айф Уейфър.

Южноафриканецът Ебен Ецебет също отнесе дисквалификация от 12 срещи, задето бръкна в окото на уелсеца Алекс Ман. „Направих грешка и съм готов да изтърпя наказанието, което заслужавам. Не искам малките деца да си мислят, че е нормално да се прави такова нещо в нашия спорт“, извини се Ецебет.

И позабравеният "герой" Луис Суарес се прояви. Уругвайският нападател на "Интер Маями" се завърна в заглавията, защото през септември наплю шефа по сигурността на "Сиатъл Саундърс" Джин Рамирес, след като неговият тим загуби финала за Купата на лигата в САЩ. „Беше момент на много напрежение и разочарование. Веднага след мача се случиха неща, които не би трябвало да се случват“, каза Суарес, който в иначе славната си футболна кариера има три наказания за ухапване на съперници - Отман Бакал ("ПСВ Айндховен"), Бранислав Иванович ("Челси") и италианеца Джорджио Киелини на Мондиал 2014.