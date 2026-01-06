Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Челси" се договори с непопулярен мениджър

Лиъм Росиниър напусна "Страсбург" и бе назначен в лондонския клуб

06 Яну. 2026Обновена
Лиъм Росиниър записа добри резултати като треньор на "Страсбург", но сега му предстои много по-голямо предизвикателство.
ЕПА/БГНЕС
Лиъм Росиниър записа добри резултати като треньор на "Страсбург", но сега му предстои много по-голямо предизвикателство.

Лиъм Росиниър е новият мениджър на "Челси". 41-годишният бивш младежки национал на Англия днес първо потвърди, че се е договорил да поеме лондонския клуб, а след това подписа и договора си. Той заменя на поста освободения на 1 януари Енцо Мареска.

"В събота получих разрешение да говоря с един от най-големите клубове в света. Беше чест да бъда свързан с такъв клуб и сега изглежда, че ще бъда следващият мениджър на този футболен клуб. Не мога да пропусна тази възможност да се присъединя към невероятен клуб, невероятен отбор, който е спечели Световното клубно първенство. Все още не съм подписал. Всичко е договорено и вероятно ще стане факт в следващите няколко часа", заяви Росиниър.

По-късно от "Челси" обявиха, че вече са подписали договор с него. "Футболен клуб "Челси" с удоволствие обявява назначаването на Лиъм Росиниър за мениджър на мъжкия отбор", обявиха от клуба. Вече като мениджър на "сините" специалистът каза: "Изключително съм смирен и поласкан да бъда назначен за мениджър на "Челси". Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелване на трофеи. Моята работа е да защитя тази идентичност и да създам отбор, който отразява тези ценности във всеки мач, който играем, докато продължаваме да печелим трофеи (...) Дълбоко вярвам в екипната работа, единството, сплотеността и взаимната работа и тези ценности ще бъдат в основата на всичко, което правим. Те ще бъдат основата на нашия успех."

Росиниър досега беше начело на "Страсбург", където работи от юли 2024 г. насам. Тук се крие и разковничето за избора на "Челси", тъй като френският клуб е част от системата на компанията BlueCo, която е собственост на Тод Боули, който пък контролира лондонския клуб. Съответно и изтеглянето на Лиъм Росиниър от приятелски клуб е лесно решение в този етап на сезона.

Но не само това е причината. Росиниър, който преди това е водил само "Хъл Сити" и временно "Дарби Каунти", върши чудесна работа в "Страсбург". Под негово ръководство отборът е на първо място във временното класиране на Лигата на конференцията и на седмо във френската Лига 1.

Очаква се дебютът на Лиъм Росиниър в "Челси" да бъде в съботното гостуване срещу "Чарлтън" от 1/32-финалите в турнира за Купата на Англия (ФА Къп). Но по-голямото предизвикателство пред младия специалист е да успее да класира "сините" в първата четворка в Премиър лийг и така да осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон. В момента "Челси" е пети, на 3 точки след четвъртия - "Ливърпул" (34 т.).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лиъм Росиниър, Челси

Още новини по темата

"Челси" уволни мениджъра си в първия ден на 2026 г.
01 Яну. 2026

Абрамович бе притиснат да даде на Украйна £2.5 млрд. от "Челси"
17 Дек. 2025

Лондон иска замразените активи на Роман Абрамович да отидат за Украйна
03 Юни 2025

"Челси" спечели Лигата на конференцията след фамозен обрат
29 Май 2025

"Манчестър Юн" и "Тотнъм" ще спасяват сезона във финала в Билбао
09 Май 2025

Украинската звезда на "Челси" е уличен с допинг
17 Дек. 2024

Английският футбол се разцепва на "истински" и "изкуствени" фенове
23 Март 2024

"Ливърпул" спечели драматично първия значим трофей в Англия
25 Февр. 2024

Великобритания и ЕС още не дават на Абрамович парите от "Челси"
04 Юли 2023

"Милан" е на 1/2-финал в ШЛ за първи път от "златната" 2007 г.
19 Апр. 2023

Червени картони помогнаха на "Реал" и "Милан" в Шампионската лига
13 Апр. 2023

Два пъти изпълнена дузпа прати "Челси" на 1/4-финал в ШЛ
08 Март 2023

На 38 години Тиаго Силва е като Бенджамин Бътън
18 Февр. 2023

Загуба изправи мултимилионния "Челси" пред отпадане от ШЛ
16 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?