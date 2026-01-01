"Челси" уволни мениджъра си в първия ден на 2026 г.

ЕПА/БГНЕС Енцо Мареска върви с натежала от мисли глава след домакинското равенство 2:2 с "Борнемут" на 30 декември. Това се оказа и последният мач на италианеца като мениджър на "Челси".

Енцо Мареска беше освободен като мениджър на "Челси". Напрежението между него и ръководството на лондонския клуб ескалира в последните дни и раздялата бе очаквана, като единствената изненада бе, че се случи точно в първия ден на 2026 г.

Мареска бе на поста от 1 юли 2024 г. и под негово ръководство "сините" спечелиха през май т.г. Лигата на конференцията, а през юли - Световното клубно първенство на ФИФА. "Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в изявление на клуба.

По време на престоя си Мареска води отбора в 90 мача, в които записа 55 победи, 15 равенства и 20 загуби. В последните седмици обаче отборът се представя колебливо и отстъпи назад в битката за титлата. В момента "Челси" е на пето място в Премиър лийг с 30 точки след 19 кръга, на 15 точки след лидера "Арсенал".

В английските медии вече започнаха спекулации кой ще бъде следващият мениджър на "Челси". Според "Гардиън" това ще е Лиъм Росиниър, който води в момента "Страсбург". Тук предимството е, че френският клуб е в партньорски отношения с "Челси". Сред останалите кандидати се споменават Сеск Фабрегас ("Комо"), Оливер Гласнер ("Кристъл Палас") и Шави Ернандес, който в момента е без клуб, след като напусна "Барселона" през май 2024 г.