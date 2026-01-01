Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Челси" уволни мениджъра си в първия ден на 2026 г.

Енцо Мареска беше освободен от поста по-малко от половин година след спечелването на световното клубно първенство

Днес, 16:06
Енцо Мареска върви с натежала от мисли глава след домакинското равенство 2:2 с "Борнемут" на 30 декември. Това се оказа и последният мач на италианеца като мениджър на "Челси".
ЕПА/БГНЕС
Енцо Мареска върви с натежала от мисли глава след домакинското равенство 2:2 с "Борнемут" на 30 декември. Това се оказа и последният мач на италианеца като мениджър на "Челси".

Енцо Мареска беше освободен като мениджър на "Челси". Напрежението между него и ръководството на лондонския клуб ескалира в последните дни и раздялата бе очаквана, като единствената изненада бе, че се случи точно в първия ден на 2026 г.

Мареска бе на поста от 1 юли 2024 г. и под негово ръководство "сините" спечелиха през май т.г. Лигата на конференцията, а през юли - Световното клубно първенство на ФИФА. "Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в изявление на клуба.

По време на престоя си Мареска води отбора в 90 мача, в които записа 55 победи, 15 равенства и 20 загуби. В последните седмици обаче отборът се представя колебливо и отстъпи назад в битката за титлата. В момента "Челси" е на пето място в Премиър лийг с 30 точки след 19 кръга, на 15 точки след лидера "Арсенал".

В английските медии вече започнаха спекулации кой ще бъде следващият мениджър на "Челси". Според "Гардиън" това ще е Лиъм Росиниър, който води в момента "Страсбург". Тук предимството е, че френският клуб е в партньорски отношения с "Челси". Сред останалите кандидати се споменават Сеск Фабрегас ("Комо"), Оливер Гласнер ("Кристъл Палас") и Шави Ернандес, който в момента е без клуб, след като напусна "Барселона" през май 2024 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Енцо Мареска, Челси

Още новини по темата

Абрамович бе притиснат да даде на Украйна £2.5 млрд. от "Челси"
17 Дек. 2025

Лондон иска замразените активи на Роман Абрамович да отидат за Украйна
03 Юни 2025

"Челси" спечели Лигата на конференцията след фамозен обрат
29 Май 2025

"Манчестър Юн" и "Тотнъм" ще спасяват сезона във финала в Билбао
09 Май 2025

Украинската звезда на "Челси" е уличен с допинг
17 Дек. 2024

Английският футбол се разцепва на "истински" и "изкуствени" фенове
23 Март 2024

"Ливърпул" спечели драматично първия значим трофей в Англия
25 Февр. 2024

Великобритания и ЕС още не дават на Абрамович парите от "Челси"
04 Юли 2023

"Милан" е на 1/2-финал в ШЛ за първи път от "златната" 2007 г.
19 Апр. 2023

Червени картони помогнаха на "Реал" и "Милан" в Шампионската лига
13 Апр. 2023

Два пъти изпълнена дузпа прати "Челси" на 1/4-финал в ШЛ
08 Март 2023

На 38 години Тиаго Силва е като Бенджамин Бътън
18 Февр. 2023

Загуба изправи мултимилионния "Челси" пред отпадане от ШЛ
16 Февр. 2023

"Челси" завърши трансферната си лудост с рекорд за Англия
01 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?