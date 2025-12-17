Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Абрамович бе притиснат да даде на Украйна £2.5 млрд. от "Челси"

Британският премиер Киър Стармър заплаши руския олигарх със съд, ако продължава да протака

Днес, 18:00
Роман Абрамович придоби "Челси" през юни 2003 г.
ЕПА/БГНЕС
Роман Абрамович придоби "Челси" през юни 2003 г.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че руският олигарх Роман Абрамович трябва "да плати сега" на жертвите на войната в Украйна или ще бъде изправен пред съдебни действия.

Бившият собственик на "Челси“ още през 2022 г. обеща, че парите от продажбата на клуба ще бъдат използвани в полза на жертвите на руската инвазия в Украйна. Абрамович бе принуден да се раздели с отбора, тъй като попадна под санкции след рустата инвазия от февруари 2022 г.

Парите са замразени в британска банкова сметка, а отблокирането им се бави поради несъгласие между британското правителство и адвокатите на олигарха относно това как трябва да бъдат изразходвани в полза Украйна. Великобритания настоява средствата да бъдат използвани за хуманитарни цели, но Абрамович държи на друга формулировка - за "всички жертви на войната", което включва и възможността руснаците също да се възползват.

Същевременно британското Министерство на финансите неколкократно заяви, че, съгласно условията на лиценза, парите трябва да отидат за "хуманитарни каузи" в Украйна и "не може да бъдат в полза на г-н Абрамович или друго санкционирано лице".

Говорейки днес в Камарата на общините, Киър Стармър заяви, че Великобритания е издала лиценз "за прехвърляне на 2.5 млрд. паунда от продажбата на футболен клуб "Челси", които са замразени от 2022 г."

"Моето послание към г-н Абрамович е ясно: времето изтича - добави Стармър. - Спазете ангажимента, който поехте, и платете сега. Ако не го направите, ние сме готови да се обърнем към съда и да гарантираме, че всяко пени ще достигне до онези, чийто живот е разкъсан от незаконната война на Путин."

Британското правителство за първи път заплаши да съди Абрамович през юни. Тогава канцлерът на хазната Рейчъл Рийвс заяви: "Неприемливо е над 2.5 млрд. паунда, дължими на украинския народ, да стоят замразени."

Руският милиардер Роман Абрамович, натрупал състоянието си от петрол и газ, получи специален лиценз за продажба на "Челси" след руската инвазия в Украйна, при условие че може да докаже, че няма да се възползва от получената сума. Той няма достъп до придобитите от продажбата 2.5 млрд. паунда, поради санкциите, но парите все още законно му принадлежат.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Роман Абрамович, Челси

Още новини по темата

Лондон иска замразените активи на Роман Абрамович да отидат за Украйна
03 Юни 2025

"Челси" спечели Лигата на конференцията след фамозен обрат
29 Май 2025

"Манчестър Юн" и "Тотнъм" ще спасяват сезона във финала в Билбао
09 Май 2025

Украинската звезда на "Челси" е уличен с допинг
17 Дек. 2024

Английският футбол се разцепва на "истински" и "изкуствени" фенове
23 Март 2024

"Ливърпул" спечели драматично първия значим трофей в Англия
25 Февр. 2024

Лечков с оферта за пърформанс à la Абрамович
15 Ноем. 2023

Великобритания и ЕС още не дават на Абрамович парите от "Челси"
04 Юли 2023

"Милан" е на 1/2-финал в ШЛ за първи път от "златната" 2007 г.
19 Апр. 2023

Червени картони помогнаха на "Реал" и "Милан" в Шампионската лига
13 Апр. 2023

Два пъти изпълнена дузпа прати "Челси" на 1/4-финал в ШЛ
08 Март 2023

На 38 години Тиаго Силва е като Бенджамин Бътън
18 Февр. 2023

Загуба изправи мултимилионния "Челси" пред отпадане от ШЛ
16 Февр. 2023

"Челси" завърши трансферната си лудост с рекорд за Англия
01 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ