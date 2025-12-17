Абрамович бе притиснат да даде на Украйна £2.5 млрд. от "Челси"

Британският премиер Киър Стармър заяви, че руският олигарх Роман Абрамович трябва "да плати сега" на жертвите на войната в Украйна или ще бъде изправен пред съдебни действия.

Бившият собственик на "Челси“ още през 2022 г. обеща, че парите от продажбата на клуба ще бъдат използвани в полза на жертвите на руската инвазия в Украйна. Абрамович бе принуден да се раздели с отбора, тъй като попадна под санкции след рустата инвазия от февруари 2022 г.

Парите са замразени в британска банкова сметка, а отблокирането им се бави поради несъгласие между британското правителство и адвокатите на олигарха относно това как трябва да бъдат изразходвани в полза Украйна. Великобритания настоява средствата да бъдат използвани за хуманитарни цели, но Абрамович държи на друга формулировка - за "всички жертви на войната", което включва и възможността руснаците също да се възползват.

Същевременно британското Министерство на финансите неколкократно заяви, че, съгласно условията на лиценза, парите трябва да отидат за "хуманитарни каузи" в Украйна и "не може да бъдат в полза на г-н Абрамович или друго санкционирано лице".

Говорейки днес в Камарата на общините, Киър Стармър заяви, че Великобритания е издала лиценз "за прехвърляне на 2.5 млрд. паунда от продажбата на футболен клуб "Челси", които са замразени от 2022 г."

"Моето послание към г-н Абрамович е ясно: времето изтича - добави Стармър. - Спазете ангажимента, който поехте, и платете сега. Ако не го направите, ние сме готови да се обърнем към съда и да гарантираме, че всяко пени ще достигне до онези, чийто живот е разкъсан от незаконната война на Путин."

Британското правителство за първи път заплаши да съди Абрамович през юни. Тогава канцлерът на хазната Рейчъл Рийвс заяви: "Неприемливо е над 2.5 млрд. паунда, дължими на украинския народ, да стоят замразени."

Руският милиардер Роман Абрамович, натрупал състоянието си от петрол и газ, получи специален лиценз за продажба на "Челси" след руската инвазия в Украйна, при условие че може да докаже, че няма да се възползва от получената сума. Той няма достъп до придобитите от продажбата 2.5 млрд. паунда, поради санкциите, но парите все още законно му принадлежат.