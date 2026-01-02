Винъс Уилямс подобрява рекорд за най-възрастна тенисистка

ЕПА/БГНЕС архив Винъс Уилямс ще бъде на 45 г., 5 месеца и 25 дни, когато на 12 януари започнат мачовете на Australian Open.

Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи "уайлд кард", съобщиха организаторите. Това ще бъде първото ѝ участие от 5 години, с което американката ще подобри рекорда за най-възрастна тенисистка в основната схема на първия турнир от Големия шлем. На кортовете в Мелбърн парк Винъс ще бъде почти на 45 г. и половина, а предишната рекордьорка - японката Кимико Дате, беше на 44, когато отпадна в I кръг през 2015 г.

Винъс, 7-кратна носителка на титли от Големия шлем, за последно игра на Australian Open през 2021 г., когато загуби във II кръг от Сара Ерани (Ит). Тя е участвала 21 пъти в Милбърн, но няма титла. Два пъти достигна до финала - през 2003 и 2017 г., като и двата пъти загуби от сестра си Серена.

След 16-месечно отсъствие от кортовете Винъс Уилямс се завърна миналия юли и игра на три турнира през 2025 г. Тя успя да отстрани сънародничката си Пейтън Стърнс във Вашингтон и това остана единствената ѝ победа през годината, защото отпадна още на старта и в Синсинати, и на US Open.

Уилямс е получила "уайлд кард" и за подгряващия турнир в Окланд от сериите WTA 250, където през 2015-а спечели 46-ата от своите 49 титли, побеждавайки на финала Каролине Возняцки (Дан).

Виктория Томова откри годината със загуба

Първата ракета на България при жените - Виктория Томова, загуби първия си мач за 2026 г. Софиянката, която е №131 в световната ранглиста, загуби от 12-а поставена в квалификациите на WTA 500 турнира в Бризбън (Авл) Александра Саснович (Блрс) с 2:6, 2:6.

За Томова това бе първи мач от 11 ноември 2025-а, когато също загуби в I кръг на квалификации - за WYA 500 в Нингбо (Кит).