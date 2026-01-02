Винъс Уилямс подобрява рекорд за най-възрастна тенисистка

Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи "уайлд кард", съобщиха организаторите. Това ще бъде първото ѝ участие от 5 години, с което американката ще подобри рекорда за най-възрастна тенисистка в основната схема на първия турнир от Големия шлем. На кортовете в Мелбърн парк Винъс ще бъде почти на 45 г. и половина, а предишната рекордьорка - японката Кимико Дате, беше на 44, когато отпадна в I кръг през 2015 г.
Винъс, 7-кратна носителка на титли от Големия шлем, за последно игра на Australian Open през 2021 г., когато загуби във II кръг от Сара Ерани (Ит). Тя е участвала 21 пъти в Милбърн, но няма титла. Два пъти достигна до финала - през 2003 и 2017 г., като и двата пъти загуби от сестра си Серена.
След 16-месечно отсъствие от кортовете Винъс Уилямс се завърна миналия юли и игра на три турнира през 2025 г. Тя успя да отстрани сънародничката си Пейтън Стърнс във Вашингтон и това остана единствената ѝ победа през годината, защото отпадна още на старта и в Синсинати, и на US Open.
Уилямс е получила "уайлд кард" и за подгряващия турнир в Окланд от сериите WTA 250, където през 2015-а спечели 46-ата от своите 49 титли, побеждавайки на финала Каролине Возняцки (Дан).
Виктория Томова откри годината със загуба
Първата ракета на България при жените - Виктория Томова, загуби първия си мач за 2026 г. Софиянката, която е №131 в световната ранглиста, загуби от 12-а поставена в квалификациите на WTA 500 турнира в Бризбън (Авл) Александра Саснович (Блрс) с 2:6, 2:6.
За Томова това бе първи мач от 11 ноември 2025-а, когато също загуби в I кръг на квалификации - за WYA 500 в Нингбо (Кит).