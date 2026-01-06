Медия без
Спортът по телевизията - 8 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Далас Старс"
08:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Белгия - Чехия, мач №1, Зизу Бергс - Якуб Меншик
10:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Белгия - Чехия, мач №2, Елизе Мертенс - Барбора Крейчикова
12:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Белгия - Чехия, мач №3, Елизе Мертенс/Зизу Бергс - Барбора Крейчикова/Якуб Меншик
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Фенербахче"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Богданка" (Люблин)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Камерън Нори - Александър Ковачевич
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Кентен Алис - Брандън Накашима
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Ринки Хиджиката - Джовани Мпечи Перикар
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Рафаел Колиньон - Григор Димитров
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Вакъфбанк"

Нова спорт

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Австралия - Тайланд 
16:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Ирак - Китай 

Евроспорт 1

14:55 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 10 км спринт

Макс спорт 4

16:55 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Хазем"
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Кадисия"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Монако"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Каляри"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Дженоа"

Диема спорт 3

20:00 Футбол: Суперкупа на Франция, "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

bTV Action

21:00 Футбол: Суперкупа на Испания, 1/2-финал, "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Ливърпул"

 

