Синхронното фигурно пързаляне става олимпийски спорт

Новата дисциплина Синхро 9 вече е включена в зимните младежки игри 2028

Днес, 08:27
Синхро 9 намалява броя на фигуристите в отборите до 9 и това му отваря вратата към олимпийската програма.
Международният кънки съюз (ISU) обяви въвеждането на нова дисциплина във фигурното пързаляне - Синхро 9. Целта е тя да стане олимпийска в най-скоро време, като първите стъпки за това вече са направени.

Синхронното фигурно пързаляне всъщност съществува от 60 години, като е представено за първи път през 1956 г. Състезателите в един отбор са между 8 и 20 (включително по 4 резерви), като на леда може да има максимум 16 едновременно. Първото световно първенство бе проведено през 2000 г. в Минеаполис (САЩ), а последното - през юли 2025 г. в Хелзинки (Финландия), като шампион стана отборът "Хелзинки Рокетс".

През 2007 г. синхронното пързаляне бе разгледано от МОК за допустимост на олимпийски игри, но бе отхвърлено, най-вече заради прекалено многото фигуристи в отборите, което би раздуло и общия брой участници на зимни игри.

Сега обаче ISU въвежда съкратен формат, който вече пое по пътя на олимпийското включване. Синхро 9 (само с по 9 кънкьори в отбор) бе одобрен от Съвета на ISU и МОК даже го включи в програмата на зимните младежки олимпийски игри в Доломити Валтелина 2028.

"Включването на Синхро 9 в зимните младежки игри през 2028 г. бележи първия ключов етап към олимпийската програма, демонстрирайки своята нарастваща актуалност и потенциал. Вярваме, че това ще отвори нови врати за спортисти, публика и държави по целия свят, докато уверено напредваме към олимпийско бъдеще на тази дисциплина“, заяви президентът на ISU Джае Йол Ким.

В съответствие с целта Синхро 9 има опростена и разбираема за публиката система за оценяване и подобрен ТВ подход, предлагащ свежи перспективи за зрителите. Въведен е и нов формат - с директни битки между отборите в т. нар. тематични рундове, което трябва да направи още по-емоционално изживяването на публиката.

Синхро 9 ще бъде официално представен чрез демонстрационни изпълнения и на двете големи предстоящи събития на ISU през 2026 г. - световното първенство по фигурно пързаляне в Прага и световното по синхронно пързаляне в Залцбург, на които ще участват три демонстрационни отбора.

