"Манчестър Юн" изтърпя Аморим само 14 месеца

"Червените дяволи" уволниха португалския треньор часове след намеците му към ръководството

Днес, 12:52
Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке (вляво) поздравява Рубен Аморим след оказалия се негов последен мач начело на "Манчестър Юнайтед" - 1:1 на "Елънд Роуд".
ЕПА/БГНЕС
Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке (вляво) поздравява Рубен Аморим след оказалия се негов последен мач начело на "Манчестър Юнайтед" - 1:1 на "Елънд Роуд".

Рубен Аморим вече не е треньор на "Манчестър Юнайтед". Английският футболен гранд уволни португалския специалист само 14 месеца след като го назначи през ноември 2024 г.

Още в петък Аморим намекна, че отношенията му с клубното ръководство и че не очаква да бъде "напълно подкрепен на трансферния пазар". След снощното равенството 1:1 с "Лийдс" в 20-ия кръг на Премиър лийг пък наставникът отправи още една критика към висши фигури на "Олд Трафорд", заявявайки, че иска да работи като мениджър, "не като треньор" и е готов да напусне, когато договорът му изтече след 18 месеца.

По-малко от 24 часа по-късно "Юнайтед" обяви, че Аморим е "освободен от поста си на старши треньор".

"Тъй като "Манчестър Юнайтед" е шести във Висшата лига, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна - съобщиха от клуба в официалното си изявление. - Това ще даде на отбора най-добрата платформа за възможно най-високото класиране в първенството. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса към клуба и му желае всичко най-добро за в бъдеще."

В следващия мач - срещу "Бърнли" в сряда, "Манчестър Юнайтед" ще бъде воден от Дарън Флечър.

Най-големият успех в краткия престой на Аморим начело на "червените дяволи" беше достигането до финала в Лига Европа през миналия сезон, загубен от "Тотнъм" с 0:1 в Билбао. Португалецът води отбора в общо 63 мача, в които постигна 24 победи, 18 равенства и 21 загуби (едва 38,1% спечелени двубои).

През миналата кампания "Юнайтед" преживя най-лошия си сезон във Висшата лига. 20-кратният шампион завърши на 15-о място с най-ниския си брой точки в елита от сезон 1973-74, когато тимът изпадна в тогавашната Втора дивизия.

