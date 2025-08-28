Медия без
"Манчестър Юн" записа нов срам в мач за връщане на самочувствието

"Червените дяволи" за пръв път в историята си бяха елиминирани от отбор от четвърта дивизия

Днес, 10:12
Браян Мбемо се държи за главата след пропуснатата от него дузпа, която коства и отпадането на "Манчестър Юн" от турнира за Купата на лигата на Англия.
Диема спорт/стопкадър
Падението на "Манчестър Юн" продължи с нова срамна страница в историята си. За пръв път от основаването на клуба "червените дяволи" бяха отстранени от отбор от най-ниското ниво на английския професионален футбол. Това бе играещият в Лига 2 (IV дивизия) "Гримсби", който елиминира с дузпи "Юнайтед" като домакин във II кръг за Купата на лигата на Англия.

Големият провал се очертаваше още в редовното време, когато домакините поведоха с 2:0 още до почивката. Точни за "моряците" бяха Чарлз Върнъм в 22-ата мин. и Тайръл Уорън в 30-ата. Стреснати от реалната опасност да се провалят, играчите на "Манчестър Юн" натиснаха след почивката и успяха да изравнят в последните 15-ина минути с голове на Браян Мбемо в 75-ата мин. и Хари Магуайър в 88-ата.

Така "Юнайтед" все пак успя да стигне до дузпи в двубоя, който трябваше да възвърне самочувствието на тима, стартирал в Премиър лийг със загуба (0:1 от "Арсенал") и равенство (1:1 с "Фулъм"). Последва истински маратон от дузпи - общо 26, като при тях "Гримсби" надделя с 12:11. Решаващи се оказаха пропуските на новите попълнения на гостите - Матеуш Куня и Браян Мбемо. След като вторият изпусна решаващата дузпа, феновете на "Гримзби", които бяха препълнили трибуните на ст. "Блъндъл Парк" не издържаха от щастие и нахлуха на терена.

След мача португалският мениджър на "Манчестър Юн" Рубен Аморим бе принуден да обясни поредния провал: "В крайна сметка няма никакво значение, че успяхме да изравним. През целия мач знаците не бяха позитивни. Смятам, че по-добрият отбор победи, единственият отбор, който беше на терена... Представянето на играчите ми говори достатъчно, това е. Ние загубихме, а по-добрият отбор победи. Нека гледаме напред и да забравим този ден. Започнахме мача без никакъв интензитет в играта. Идеята беше да пресираме, а бяхме тотално изгубени на терена. Това говори достатъчно."

В следващата фаза "Гримсби" ще гостува на второразредния "Шефилд Уензди". Мачовете в тази фаза ще се играят на 15/16 и 22/23 септември.

 

ЖРЕБИЙ ЗА 1/16-ФИНАЛИТЕ

"Порт Вейл" - "Арсенал"

"Суонзи" - "Нотингам Форест"

"Линкълн" - "Челси"

"Тотнъм" - "Донкастър"

"Брентфорд" - "Астън Вила"

"Хъдърсфийлд" - "Манчестър С"

"Ливърпул" - "Саутхемптън"

"Нюкасъл" - "Брадфорд"

"Шефилд Уензди" - "Гримсби"

"Уулвърхемптън" - "Евертън"

"Кристъл Палас" - "Милуол"

"Бърнли" - "Кардиф"

"Рексъм" - "Рединг"

"Уигън" - "Уикъмб"

"Барнзли" - "Брайтън & Хоув Албиън"

"Фулъм" - "Кеймбридж"

Манчестър Юнайтед

