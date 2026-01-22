Футболните топ клубове генерираха €12 млрд.

Сезон 2024/2025 във футбола постави нов рекорд за най-голям приход, генериран от топ клубовете в Европа. Това сочи 29-ото издание на годишната класация "Финансова лига" на финансовия консултант "Делойт". В доклада за 2026 г. отново са изброени 20-те най-богати отбора, които за първи път в историята са постигнали общ приход, надхвърлящ €12 млрд.

След като стана първият футболен клуб, генерирал €1 млрд. в предходния сезон 2023/2024, испанският гранд "Реал" (Мадрид) поставя нов рекорд, постигайки близо €1,2 млрд. приход. "Кралският клуб" генерира €594 млн. търговски приходи чрез увеличен мърчандайзинг и спонсорство.

Кумулативните приходи на клубовете от "Финансовата лига" са нараснали с 11% за година, достигайки €12,4 млрд. (при €11,2 млрд. през 2023/24). Приходите от мачове (€2,4 млрд.), ТВ права (€4,7 млрд.) и реклама (€5,3 млрд.) са достигнали рекордни нива, като последните са първият поток от приходи, надхвърлил €5 млрд. в историята.

Рекорден спад в класацията отбелязва "Манчестър Юнайтед", докато другият английски гранд "Ливърпул" за първи път става клубът с най-високи приходи на Острова. Със своите €836,1 млн. мърсисайдци са на 5-о място, докато "червените дяволи" са 8-и със €793,1 млн.

"Юнайтед" беше пример за комерсиални успехи във футбола в продължение на десетилетия и беше на първо място в 10 от 29-те издания на класацията на "Делойт", но това се случи за последно през 2017 г. Причина за срива на клуба е най-вече отсъствието му от Шампионската лига.

В Топ 5 за сезон 2024/2025 са още шампионите на Испания - "Барселона" (€974,8 млн.), на Германия - "Байерн" (Мюнхен) (€860,6 млн.), и на Франция - "Пари Сен Жермен" (€837 млн.). Ето и пълната класация на "Делойт":



Топ 20 на "Финансовата лига" за 2026 г.

1. "Реал" (Мадрид) €1,161 млн. (+11%)

2. "Барселона" €974,8 млн. (+27%)

3. "Байерн" (Мюнхен) €860,6 млн. (+12%)

4. "Пари Сен Жермен" €837 млн. (+4%)

5. "Ливърпул" €836,1 млн. (+17%)

6. "Манчестър Сити" €828,3 млн. (-1%)

7. "Арсенал" €821,7 млн. (+15%)

8. "Манчестър Юнайтед" €793,1 млн. (+3%)

9. "Тотнъм" €672,6 млн. (+9%)

10. "Челси" €584.1 млн. (+7%)

11. "Интер" €537,6 млн. (+37%)

12. "Борусия" (Дортмунд) €531,3 млн. (+3%)

13. "Атлетико" (Мадрид) €454.5 млн. (+11%)

14. "Астън Вила" €450,2 млн. (+45%)

15. "Милан" €410,4 млн. (+3%)

16. "Ювентус" €401,7 млн. (+13%)

17. "Нюкасъл" €398,4 млн. (+7%)

18. "Щутгарт" €296,3 млн. (+79%)

19. "Бенфика" €283,4 млн. (+27%)

20. "Уест Хем" €276 млн. (-14%)