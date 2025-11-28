Медия без
"Реал" е шампион по продадени фланелки - 3.133 млн. за година

В световния Топ 10 през 2025-а са "Интер Маями" и "Ал Насър" заради Меси и Роналдо

Днес, 07:28
Екипите на "Реал", независимо дали титулярните или за гостуванията, се продават като топъл хляб по целия свят
"Реал" e най-богатият клуб в света за поредна година, според класацията на авторитетното икономическо издание "Форбс", което го оценява на $6.75 млрд. 

Един солиден дял от приходите на мадридския колос е продажбата на фен артикули. И в този раздел от футболния маркетинг "Реал" се оказва недостижим и през 2025 г. е №1 по брой продадени екипи. В световен мащаб той е продал общо 3 133 000 броя, почти 200 000 повече от вечния си враг в Испания - "Барселона", сочат данните на изданието Euroméricas Sport Marketing. 

На трета позиция е френският и европейски шампион "Пари Сен Жермен", а Топ 5 допълват германският "Байерн" и американският "Интер Маями", който бележи огромен ръст от привличането на Лионел Меси насам и само през 2025 г. е продал над 2 млн. екипа. Същото се отнася и до саудитския "Ал Насър", който се вклини в Топ 10 заради играещия там Кристиано Роналдо.

В челната десетка стабилни са също така южноамериканските колоси "Бока Хуниорс" (Аржентина) и "Фламенго" (Бразилия), чиито фенски маси продължават да удивляват със своята вечна отдаденост и лоялност. Присъстват и два английски гранда - световният клубен шампион "Челси" и "Манчестър Юн".

Ето и пълното класиране в Топ 10:

  1. "Реал" (Мадрид, Исп) - 3 133 000 екипа

  2. "Барселона" (Исп) - 2 940 000 екипа

  3. "Пари Сен Жермен" (Фр) - 2 546 000 екипа

  4. "Байерн" (Мюнхен, Гер) - 2 377 000 екипа

  5. "Интер Маями" (САЩ) - 2 166 000 екипа

  6. "Бока Хуниорс" (Арж) - 1 933 000 екипа

  7. "Манчестър Юн" (Анг) - 1 855 000 екипа

  8. "Фраменго" (Браз) - 1 677 000 екипа

  9. "Челси" (Анг) - 1 422 000 екипа

10. "Ал Насър" (С. Арабия) - 1 281 000 екипа.

