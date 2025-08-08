Медия без
УЕФА наказа звездите и треньора на "Барселона"

Ханзи Флик е дисквалифициран за един мач, а Ямал и Левандовски са глобени за нарушаване на антидопинговите правила

08 Авг. 2025
Ханзи Флик недоволства срещу поредно съдийско отсъждане в полуфинала пред погледа на четвъртия съдия Павел Рачковски (Пол).
ЕПА/БГНЕС
Дисциплинарната комисия на УЕФА наказа треньора на "Барселона" Ханзи Флик за хулиганско поведение, съобщи испанският спортен ежедневник "Марка". Същевременно звездите на тима - Ламин Ямал и Роберт Левандовски, са глобени за нарушение на антидопинговите правила.

60-годишният германски специалист е дисквалифициран за 1 мач от европейските клубни турнири и е глобен с 20 000 евро. Неговият помощник Маркус Цорг получава същата санкция.

Решението на УЕФА е заради държанието на Флик и Цорг след полуфиналния мач реванш от Шампионската лига миналия сезон. На 6 май "Барса" загуби с 3:4 в Милано от "Интер" след обрат на италианския шампион, който изравни в 3-ата мин. на даденото удължаване на играта от рефера, а след това, в продълженията, отбеляза и победно попадение чрез Давиде Фратези.

След загубата Флик и Цорг "са нарушили основни правила на благоприличието и общите принципи на поведение, като са обиждали и протестирали срещу длъжностните лица", с което са нарушили чл.11 от Дисциплинарния правилник на УЕФА.

Двете звезди на "Барселона" - Ямал и Левандовски, пък са глобени с по 5000 евро. Те са нарушили антидопинговия протокол след мача с "Интер". Нарушенията им са свързани с два проблема: не са участвали незабавно в антидопингови тестове след края на двубоя и не са спазили инструкциите на длъжностното лице, провеждащо тестовете.

Отделно испанският шампион трябва да плати глоба от 5250 евро за хвърлени предмети по терена от своите фенове и още 2500 евро, че са използвали и пиротехника.

Наказанието е с незабавен ефект, т.е. ще бъде изтърпяно от двамата треньори още в първия мач от груповата фаза на Шампионската лига този сезон. 

Това не е първият проблем на "Барселона" с УЕФА това лято, тъй като клубът беше глобен с €15 млн. за нарушаване на правилата за финансов феърплей. Ако "Барса" не изпълни поставените редица условия през този сезон, глобата може да нарасне до 60 млн. евро.

