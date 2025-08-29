Медия без
Испания идва в София с Ямал и още шестима от "Барселона"

Носителят на "Златната топка" Родри се завръща в състава на "Ла Фурия" за двубоя с България

Днес, 17:06
Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте (вдясно) ще разчита на една от големите звезди в състава си - Ламин Ямал (в бяло), за първия квалификационен мач за Мондиал 2026, който е срещу България в София.
ЕПА/БГНЕС
Новата суперзвезда на Испания Ламин Ямал беше включен в състава на мъжкия национален отбор, който на 4 септември ще гостува срещу България в първи квалификационен мач от група Е за Мондиал 2026. Освен него селекционерът Луис де ла Фуенте е включил още шестима футболисти на шампиона "Барселона" - Пау Кубарси, Педри, Гави, Фермин Лопес, Феран Торес и Дани Олмо. От другия гранд - "Реал", са повикани Дийн Хаусен и завърналият се в националния тим след лечение на травма Дани Карвахал.

В състава се завръща и друг, който лекуваше доскоро тежка контузия - носителят на "Златната топка" за 2024 г. Родри ("Манчестър С"). Включен е и един пълен дебютант - Хесус Родригес ("Комо", Ит).

Сред липсващите правят впечатление вратарят на "Барселона" Жоан Гарсия и съотборникът му Алехандро Балде, играчите на "Реал" Алваро Карерас и Гонсало Гарсия, а също така Иско ("Бетис"), Аймерик Лапорт ("Ал Насър") и Саму Омородион ("Порто").

"Най-важната новина е, че Родри и Карвахал се завръщат при нас. Те са нашите капитани и са най-добрите в света на своите позиции. Радваме се, че се завръщат при нас и ще допринесат много", заяви Де ла Фуенте. Относно предстоящите мачове с България и Турция той коментира: "Всички мислим за Световното първенство, но имаме много трудни квалификации. Предстоят ни две гостувания подред. Групата е много трудна. Играчите тепърва навлизат в ритъм. Много ме притеснява България, за това как ще влезем в мача. Това е първият ни двубой. Трябва да сме много концентрирани. След това ще мислим за Турция, ще бъде много трудно гостуване. Турция има страхотен треньор и много добри футболисти, но трябва да се концентрираме първо върху България. Отборът на България има по-непознати футболисти, но те играят добър футбол и ще дадат всичко от себе си."

 

СЪСТАВЪТ НА ИСПАНИЯ

Вратари: Унай Симон ("Атлетик", Билбао), Давид Рая ("Арсенал", Анг), Алекс Ремиро ("Реал Сосиедад");

Защитници: Дани Карвахал и Дийн Хаусен ("Реал"), Педро Поро ("Тотнъм"), Робин льо Норман ("Атлетико", Мадрид), Дани Вивиан ("Атлетик", Билбао), Пау Кубарси ("Барселона"), Марк Кукурея ("Челси", Анг), Алехандро Грималдо ("Байер", Гер);

Халфове: Родри ("Манчестър Сити", Анг), Мартин Субименди и Микел Мерино ("Арсенал", Анг), Фабиан Руис ("Пари Сен Жермен", Фр), Педри, Гави и Фермин Лопес ("Барселона");

Нападатели: Алваро Мората и Хесус Родригес ("Комо", Ит), Микел Оярсабал ("Реал Сосиедад"), Феран Торес, Дани Олмо и Ламин Ямал ("Барселона"), Нико Уилямс ("Атлетик", Билбао), Йереми Пино ("Кристъл Палас", Анг);

