Испания продължава безгрешно в групата ни

ЕПА/БГНЕС Играещият за "Арсенал" Мартин Субименди (вдясно) шутира към вратата на Грузия при победата на Испания с 2:0 в Елче.

Големият фаворит в нашата квалификационна група за Мондиал 2026 - Испания, продължи успешния си поход с трета поредна победа. Този път потърпевш беше тимът на Грузия, който отстъпи с 0:2 при гостуването си в Елче. Играещият за "Кристъл Палас" Йереми Пино откри в 24-ата мин. след асистенция на Робин Льо Норман.

След това Феран Торес изпусна в 28-ата мин. дузпа, отсъдена за нарушение срещу него от страна на грузинския вратар Гиорги Мамардашвили. Но до изненада или изравняване не се стигна - европейският шампион запази аванса си със спокойствие и класа. Дори го удвои в 64-ата мин. с попадение на Микел Оярсабал. Отделно Педро Поро улучи левия страничен стълб, а Оярсабал - десния, в различни ситуации.

Португалия също запази безпогрешната си серия и има 3 победи в 3 мача. Последният успех тази вечер обаче дойде много трудно. Португалците пречупиха гостите от Ирландия с 1:0 в Лисабон. Попадението отбеляза Рубен Невеш в първата допълнителна минута след 90-ата. Голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо изпусна дузпа в 75-ата мин., като ударът му бе спасен от вратаря Кайомин Келъхър. Роналдо улучи преди почивката и напречната греда.

В мач от група I пък футболистът на "Лудогорец" Идан Нахмиас си отбеляза автогол в 28-ата мин. при загубата на тима му Израел с 0:5 в гостуването срещу Норвегия. При ситуацията защитникът се удари в десния страничен стълб на вратата и бе принудително заменен заради контузия. Хеттрик за Норвегия отбеляза голямата звезда на домакините Ерлинг Холанд, който при 0:0 изпусна и дузпа.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група Е: България - Турция 1:6 (Кирилов 13; Гюлер 11, Попов 49-авт, Йълдъз 52, 56, Челик 66, Кахведжъ 90+3), Испания - Грузия 2:0 (Пино 24, Оярсабал 64). Води Испания с 9 т., пред Турция (6), Грузия (3) и България (0).

Група F: Унгария - Армения 2:0 (Лукач 56, Грубер 90), Португалия - Ирландия 1:0 (Невеш 90+1). Води Португалия с 9 т., пред Унгария (4), Армения (3) и Ирландия (1).

Група I: Норвегия - Израел 5:0 (Халаили 18, Холанд 27, 63, 72, Нахмиас 28-авт), Естония - Италия 1:3 (Сапинен 76; Ретеги 30-д, 38, Еспозито 74). Води Норвегия с 18 т., пред Италия (12), Израел (9), Естония (3) и Молдова (0).

Група К: Латвия - Андора 2:2 (Зеленковс 41, Гутковскис 55-авт; Сан Николас 33, Оливейра 78), Сърбия - Албания 0:1 (Манай 45). Води Англия с 15 т., пред Албания (11), Сърбия (7), Латвия (5) и Андора (1).