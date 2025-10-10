Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Испания продължава безгрешно в групата ни

Защитник на "Лудогорец" си отбеляза автогол и се контузи при тежка загуба на Израел

Днес, 00:49
Играещият за "Арсенал" Мартин Субименди (вдясно) шутира към вратата на Грузия при победата на Испания с 2:0 в Елче.
ЕПА/БГНЕС
Играещият за "Арсенал" Мартин Субименди (вдясно) шутира към вратата на Грузия при победата на Испания с 2:0 в Елче.

Големият фаворит в нашата квалификационна група за Мондиал 2026 - Испания, продължи успешния си поход с трета поредна победа. Този път потърпевш беше тимът на Грузия, който отстъпи с 0:2 при гостуването си в Елче. Играещият за "Кристъл Палас" Йереми Пино откри в 24-ата мин. след асистенция на Робин Льо Норман.

След това Феран Торес изпусна в 28-ата мин. дузпа, отсъдена за нарушение срещу него от страна на грузинския вратар Гиорги Мамардашвили. Но до изненада или изравняване не се стигна - европейският шампион запази аванса си със спокойствие и класа. Дори го удвои в 64-ата мин. с попадение на Микел Оярсабал. Отделно Педро Поро улучи левия страничен стълб, а Оярсабал - десния, в различни ситуации.

 

Португалия също запази безпогрешната си серия и има 3 победи в 3 мача. Последният успех тази вечер обаче дойде много трудно. Португалците пречупиха гостите от Ирландия с 1:0 в Лисабон. Попадението отбеляза Рубен Невеш в първата допълнителна минута след 90-ата. Голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо изпусна дузпа в 75-ата мин., като ударът му бе спасен от вратаря Кайомин Келъхър. Роналдо улучи преди почивката и напречната греда.

В мач от група I пък футболистът на "Лудогорец" Идан Нахмиас си отбеляза автогол в 28-ата мин. при загубата на тима му Израел с 0:5 в гостуването срещу Норвегия. При ситуацията защитникът се удари в десния страничен стълб на вратата и бе принудително заменен заради контузия. Хеттрик за Норвегия отбеляза голямата звезда на домакините Ерлинг Холанд, който при 0:0 изпусна и дузпа.

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група Е: България - Турция 1:6 (Кирилов 13; Гюлер 11, Попов 49-авт, Йълдъз 52, 56, Челик 66, Кахведжъ 90+3), Испания - Грузия 2:0 (Пино 24, Оярсабал 64). Води Испания с 9 т., пред Турция (6), Грузия (3) и България (0).

Група F: Унгария - Армения 2:0 (Лукач 56, Грубер 90), Португалия - Ирландия 1:0 (Невеш 90+1). Води Португалия с 9 т., пред Унгария (4), Армения (3) и Ирландия (1).

Група I: Норвегия - Израел 5:0 (Халаили 18, Холанд 27, 63, 72, Нахмиас 28-авт), Естония - Италия 1:3 (Сапинен 76; Ретеги 30-д, 38, Еспозито 74). Води Норвегия с 18 т., пред Италия (12), Израел (9), Естония (3) и Молдова (0).

Група К: Латвия - Андора 2:2 (Зеленковс 41, Гутковскис 55-авт; Сан Николас 33, Оливейра 78), Сърбия - Албания 0:1 (Манай 45). Води Англия с 15 т., пред Албания (11), Сърбия (7), Латвия (5) и Андора (1).

Защитникът на "Лудогорец" Идан Нахмиас (в бял екип) получава медицинска помощ преди да напусне принудително в мача срещу Норвегия, в който той си вкара автогол преди смяната си.
ЕПА/БГНЕС Защитникът на "Лудогорец" Идан Нахмиас (в бял екип) получава медицинска помощ преди да напусне принудително в мача срещу Норвегия, в който той си вкара автогол преди смяната си.
Албанският халф Юлян Шеху е разперил ръце покрай попарените сърби и се радва на победата с 1:0 в Лесковац.
ЕПА/БГНЕС Албанският халф Юлян Шеху е разперил ръце покрай попарените сърби и се радва на победата с 1:0 в Лесковац.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

световни квалификации, Мондиал 2026

Още новини по темата

Турция се подигра с националите ни насред София
11 Окт. 2025

Северна Македония се доближи още повече до Мондиал 2026
11 Окт. 2025

Датчаните вкараха шест гола на вратаря на ЦСКА
10 Окт. 2025

УЕФА прати познат рефер в Турция да свири мача с България
09 Окт. 2025

Салах класира Египет на Мондиал 2026
08 Окт. 2025

Турците отказаха да тренират в София
07 Окт. 2025

Удареният с врата Холанд вкара 5 гола при погром над Молдова
10 Септ. 2025

Тунис е 18-ият сигурен участник на Мондиал 2026
09 Септ. 2025

Футболист на ЦСКА игра при победа над Швеция
09 Септ. 2025

Турция отнесе 6 гола от Испания в нашата група
07 Септ. 2025

Националите пак загубиха с 0:3, но с много по-срамна игра
07 Септ. 2025

След нов силен мач Роналдо вече има 140 гола за Португалия
06 Септ. 2025

БФС поиска от националите агресия и картони в Тбилиси
06 Септ. 2025

Гатузо дебютира шеметно начело на Италия
06 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар