Северна Македония се доближи още повече до Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Вратарят на Северна Македония Столе Димитриевски е хванал топката, мятайки се самоотвержено на гърба на белгийския нападател Лоис Опенда по време на нулевото равенство в Гент.

Отборът на Северна Македония е много близо до историческо първо участие на световно първенство по футбол. След равенството 0:0 при гостуването на Белгия, тимът на селекционера Благоя Милевски е водач в група J от квалификациите за Мондиал 2026 с 12 т., пред Белгия (11), Уелс (10), Казахстан (6) и Лихтенщайн (0). Ако спечели оставащите си два мача - домакинство срещу Казахстан и гостуване срещу Уелс, то Северна Македония ще си осигури минимум място на плейофите за участие в шампионата догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Равенството в Гент бе геройски изстрадано от северномакедонците. Владеенето на топката бе 69% в полза на домакините, които отправиха 25 удара към вратаря Столе Димитриевски, а той спаси на няколко пъти тима си. На резервната скамейка на гостите бе защитникът на "Левски" Никола Серафимов, който в крайна сметка не влезе в игра.

В група D Франция спечели с 3:0 домакинството си срещу Азербайджан. Капитанът на "петлите" Килиан Мбапе откри резултата точно преди почивката и подаде на Адриен Рабио за втория гол в 69-ата мин., но в 82-ата беше сменен принудително. След този мач французите са с 9 т. и имат шанс да се класират за Мондиал 2026 още в понеделник, ако победят Исландия в Рейкявик, а Украйна не успее да направи същото срещу Азербайджан.

"Мбапе получи удар в десния глезен, с който имаше проблем. Болката му бе изчезнала, когато получи повече почивка. В мачовете обаче е нормално да има контакт. Ще видим какво е състоянието му по-късно. Той има дискомфорт и положението не е идеално", коментира след края селекционерът на Франция Дидие Дешан. Часове по-късно стана ясно, че Мбапе ще пропусне гостуването срещу Исландия.

Германия пък вече е в познатата светлина на фаворит в групата си и спечели втори пореден мач, този път с 4:0 като домакин над Люксембург. Така шокът от изненадващия старт с 0:2 от Словакия е преодолян и селекцията на Юлиян Нагелсман оглави класирането с 6 т. и по-добър баланс от Северна Ирландия и словаците, които също имат по 6 т. Йозуа Кимих отбеляза два гола в своя мач №104, с което изпревари легендата Франц Бекенбауер по участия за Бундестима. По едно попадение добавиха Давид Раум и Серж Гнабри. Помогна и червеният картон на защитника на Люксембург Дирк Карлсон още в 20-ата мин.

"Предвид доминацията ни, можехме да вкараме още един или два гола, но като цяло езикът на тялото и агресията ни бяха много добри. Дори когато съперникът остана с 10 души, той все още се защитаваше компактно и добре. В такива ситуации е важно да останем гладни и да продължим да пресираме, а ние се справихме добре с това. Като цяло днес контролирахме добре нещата", заяви Нагелсман.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група А: Германия - Люксембург 4:0 (Раум 12, Кимих 21-д, 50, Гнабри 48), Северна Ирландия - Словакия 2:0 (Стрелец 18-авт, Хюме 81). Води Германия с 6 т., пред Северна Ирландия (6), Словакия (6) и Люксембург (0).

Група В: Косово - Словения 0:0, Швеция - Швейцария 0:2 (Джака 65-д, Манзамби 90). Води Швейцария с 9 т., пред Косово (4), Словения (2) и Швеция (0).

Група D: Франция - Азербайджан 3:0 (Мбапе 45, Рабио 69, Товен 84), Исландия - Украйна 3:5 (Елертсон 35, А. Гудмундсон 59, 75; Малиновский 14, 45, Хуцуляк 45+5, Калюжний 85, Очеретко 88). Води Франция с 9 т., пред Украйна (4), Исландия (3) и Азербайджан (1).

Група J: Казахстан - Лихтенщайн 4:0 (Кенжебек 26, 59, Зайнутдинов 28, Касим 81), Белгия - Северна Македония 0:0. Води Северна Македония с 12 т., пред Белгия (11), Уелс (10), Казахстан (6) и Лихтенщайн (0).