УЕФА прати познат рефер в Турция да свири мача с България

Португалецът Луиш Годиньо бе определен от УЕФА за главен рефер на световната квалификация България - Турция в събота. 39-годишният технически оператор в държавната администрация в Португалия е един от най-добрите футболни съдии в родината си, а е в ранглистата на ФИФА от 2017 г.

Годиньо е свирил един мач до момента в България - първата среща от I квалификационен кръг за Лига Европа ЦСКА - "Титоград" (4:0) на 9 юли 2019 г. Доста по-интересно е, че той редовно получава назначения за мачове от турската Суперлига, в които са канени рефери от чужбина. През пролетта Луиш Годиньо е бил VAR-рефер на двубоите "Бодрум" - "Трабзонспор" (1:1), "Самсунспор" - "Касъмпаша" (0:2) и "Бодрум" - "Фенербахче" (2:4).

В събота целият съдийски екип ще бъде от Португалия. Тъчрефери ще са Руи Тейшейра и Педро Алмейда, четвърти съдия ще е Мигел Ногейра, а за VAR ще отговарят Андре Наркизо и Елдер Малейро.

Българският национален отбор продължава да се подготвя за мача при закрити врати в Правец. Официалната тренировка на националите ни на ст. "Васил Левски" ще е утре вечер от 21:00, а турците са пожелали да не тренират в България. Междувременно селекционерът на съперника ни - Винченцо Монтела, научи от медицинския си екип, че вратарят Угурджан Чакър ("Галатасарай") отпада за мача, тъй като е контузен. Титуляр на вратата на турския тим в София почти сигурно ще е играещият в "Лил" Берке Йозер. Последният се прочу миналата седмица, след като спаси три дузпи при победата на френския тим с 1:0 над "Рома" в Лига Европа. Лека травма има защитникът Мерих Демирал ("Ал Ахли", С. Арабия), но той най-вероятно ще е готов да играе в събота.

Двубоят на ст. "Васил Левски" на 11 октомври е от 21:45 ч. и ще се предава пряко по БНТ 1 и БНТ 3. До момента са продадени около 15 000 билета, по информация на "Спортал".

НАКАЗАНИЯТ У НАС КАБАКОВ БЕ ПРАТЕН ДА СВИРИ В РИГА

Наказаният във вторник от Съдийската комисия към БФС рефер №1 в България Георги Кабаков все пак получи наряд от УЕФА. Той ще свири световната квалификация Латвия - Андора в събота от 16:00 ч. наше време в Рига. Целият екип за този мач ще е от България. Странични съдии ще са Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти рефер ще е Радослав Гидженов. За VAR ще отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов.