Турците отказаха да тренират в София

Селекционерът Винченцо Монтела е решил отборът му само да се разходи за 15 минути на терена на ст. "Васил Левски"

07 Окт. 2025Обновена
Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела е решил футболистите му да запазят направо за мача в събота всичко, което са тренирали.
Дали от предпазливост, опасения от разузнаване или други съображения, но селекционерът на турския национален отбор по футбол Винченцо Монтела е решил футболистите му да не тренират в София преди гостуването срещу България в събота в мач от квалификациите за Мондиал 2026. 

Турската делегация ще тренира в петък сутрин на своята база "Хасан Доган" в Рива край Истанбул, след което ще пътува за България. За тук Монтела е поискал играчите му само да се разходят за 15-ина минути на терена на ст. "Васил Левски", за да го опознаят.

Иначе италианският специалист няма особени проблеми преди двубоя. Със сигурност отпада само нападателят на "Галатасарай" Баръш Алпер Йълмаз, който е наказан за натрупани картони. С леки травми са вратарите Берке Йозер ("Лил", Фр) и Угурджан Чакър ("Галатасарай"), защитникът Зеки Челик ("Рома", Ит) и нападателят Кенан Йълдъз ("Ювентус", Ит).

Освен Йълдъз и Челик, в групата са всички останали звезди на турския футбол в момента - Арда Гюлер ("Реал", Исп), вратарят Алтай Байандър ("Манчестър Юн", Анг), Салих Йозджан ("Борусия", Д, Гер), Джан Узун ("Айнтрахт", Гер), Дениз Гюл ("Порто", Порт) и Хакан Чалханоглу ("Интер", Ит), който в събота ще изиграе своя мач №100 с екипа на Турция.

Днес Монтела бе заедно с Чалханоглу на официално събитие в Истанбул и взе отношение за предстоящите мачове с България в събота и Грузия на 14 октомври. "Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място в групата, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за Световното първенство. Там ще направим всичко възможно да стигнем максимално напред, а след Световното ни чака и Европейско първенство през 2028 година", заяви италианецът.

