Дания отряза шансовете на Гърция за Мондиал 2026

Дания направи нова голяма крачка към класирането си за Мондиал 2026, но това беше за сметка на Гърция. Датчаните спечелиха с 3:1 в Копенхаген срещу южните ни съседи и водят в класирането с 10 т., с което си осигуриха минимум плейоф за световното първенство. Доброто настроение на феновете на "червения динамит" беше осигурено от попадения на Расмус Хьойлунд, Йоахим Андерсен и Микел Дамсгорд още преди почивката. През втората част гостите успяха само да намалят чрез Христос Цолис. Загубата остави гърците на трето място с 3 т. и без шансове вече дори за втората позиция, даваща право на плейоф. На нея сега е Шотландия с 10 т.

Шотландците биха по-рано тази вечер Беларус с 2:1 в Глазгоу. Двама футболисти от Първа лига бяха титуляри за беларусите. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов игра цял мач, а централният защитник на "ЦСКА 1948" Егор Пархоменко беше сменен в 90-ата мин. Тимът им е на последно място в групата без спечелена точка.

Нидерландия продължава уверения си път към световното първенство, след като победиха и един от преките си конкуренти - Финландия, с 4:0 в Амстердам. По един гол вкараха Дониел Мален, Върджил ван Дайк, Мемфис Депай (от дузпа) и Коди Гакпо. "Лалетата" се нуждаят вече само от една победа, за да си гарантират първото място и директното класиране за шампионата догодина. Мачът бе специален за Депай, защото той подобри рекорда за най-много голове за националния отбор и вече има 54, а също и постигението за най-много асистенции и вече има 35.

"Усещането е позитивно, не само заради резултата, но и заради играта тази вечер. Това трябва да бъде минимумът по отношение на начина, по който играем. Невинаги може да е красиво, но е важно винаги да се раздаваш докрай. Ако погледнете Испания, те тичат страшно много, за да пресират. А ние понякога не го правим. В това отношение трябва да направим крачка напред", коментира селекционерът на Нидерландия Роналд Куман.





КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група С: Шотландия - Беларус 2:1 (Адамс 15, Мактоминей 84; Кучко 90), Дания - Гърция 3:1 (Хьойлунд 21, Андерсен 40, Дамсгорд 41; Цолис 63). Води Дания с 10 т., пред Шотландия (10), Гърция (3) и Беларус (0).

Група G: Нидерландия - Финландия 4:0 (Мален 8, Ван Дайк 17, Депай 38-д, Гакпо 84), Литва - Полша 0:2 (Шимански 15, Левандовски 64). Води Нидерландия с 16 т., пред Полша (13), Финландия (10), Литва (3) и Малта (2).

Група Н: Сан Марино - Кипър 0:4 (Лоизу 10, Андреу 60, Кастанос 67-д, Какулис 79), Румъния - Австрия 1:0 (Гица 90+5). Води Австрия с 15 т., пред Босна и Херцеговина (13), Румъния (10), Кипър (8) и Сан Марино (0).

Група L: Фарьорски о-ви - Чехия 2:1 (Сьоренсен 67, Агнарсон 81; Карабец 78), Хърватия - Гибралтар 3:0 (Фрук 30, Сучич 78, Ерлич 90). Води Хърватия с 16 т., пред Чехия (13), Фарьорски о-ви (12), Черна гора (6) и Гибралтар (0).