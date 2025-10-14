Кабо Верде е третият дебютант на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Трима бранители на Северна Ирландия гледат как след изпълнение на корнер в 31-вата минута Ник Волтемаде насочва топката във вратата за победния гол на Германия при гостуването в Белфаст.

Кабо Верде се превърна в третата държава след Узбекистан и Йордания, която ще дебютира на световното първенство по футбол. Тимът на малката островна африканска държава се класира за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, след като победи с 3:0 като домакин Есватини и стана недостижим на върха в групата си, изпреварвайки Камерун.

В триумфа за отбора, известен с прозвището "сините акули", участваха няколко добре познати за българските фенове футболисти - халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте и бившият играч на "Левски" Гари Родригес влязоха в игра като резерви, а на пейката остана вратарят на "Монтана" Марсио Роса.

С население от малко над 500 000 души Кабо Верде става втората най-малка по население държава в историята, която ще участва на световното по футбол - след Исландия на Мондиал 2018 в Русия. Със своята площ от едва 4000 кв. км пък Зеления нос става най-малката по територия страна, стигнала до шампионата на планетата - досега рекордьор в това отношение беше Тринидад и Тобаго на Мондиал 2006 в Германия.

Така вече са известни шест от деветте гарантирани участници от Африка на Мондиал 2026: Мароко, Тунис, Египет, Алжир, Гана и Кабо Верде.

Все още обаче не е ясен нито един представител на Европа, който ще играе на световното първенство следващото лято. Стария континент има право на цели 16 директни квоти, но засега нито една страна не е подпечатала на теория мястото си в Северна Америка.

При определени обстоятелства късно снощи това можеше да сторят Франция и Швейцария, но и двата отбора не успяха да спечелят мачовете си от квалификациите. "Петлите" завършиха 2:2 като гости на Исландия, а "кръстоносците" - 0:0 в гостуването срещу Словения. И французите, и швейцарците са на върха в своите групи, но ще трябва да изчакат до последния кръг през ноември, за да си осигурят класирането.

В заключителните мачове след месец ще стане ясна съдбата и на Германия. Бундестимът си свърши работата срещу Северна Ирландия, печелейки гостуването в Белфаст с 1:0 с гол на Ник Волтемаде през първото полувреме, и продължава да е начело заради по-добра голова разлика от Словакия. На 17 ноември двата отбора ще се изправят един срещу друг в Лайпциг, след като три дни по-рано германците ще гостуват на Люксембург, а словаците ще посрещнат северноирландците.