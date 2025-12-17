Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПСЖ спечели и Междуконтиненталната купа

Победата над "Фламенго" обаче дойде доста трудно, а вратарят на парижани спаси четири дузпи

17 Дек. 2025
Грузинецът Хвича Кварацхелия е обрал поздравленията от съотборниците си, след като е открил резултата в мача срещу "Фламенго" в Доха.
ЕПА/БГНЕС
Грузинецът Хвича Кварацхелия е обрал поздравленията от съотборниците си, след като е открил резултата в мача срещу "Фламенго" в Доха.

"Пари Сен Жермен" се сдоби с още едно ценно отличие в самия край на годината. Френският отбор спечели Междуконтиненталната купа, която до тази година се водеше неофициално като световно клубно първенство, преди да стартира новият турнир на ФИФА.

Във финала тази вечер парижани спечелиха срещу първенеца на Южна Америка "Фламенго", който в края на ноември спечели "Копа Либертадорес". Редовното време и продълженията на мача в Доха (Катар) завършиха при 1:1, а след това ПСЖ надделя с 2:1 при дузпите.

Хвича Кварацхелия откри за французите в 38-ата минута, а бившият играч на "Наполи", "Челси" и "Арсенал" Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута.

При дузпите след приключване на продълженията над всички бе вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов, който спаси ударите на Саул Нигес, Педро, Лео Перейра и Луиз Араужо. Парижани изпуснаха по-малко удари - два, като неточни бяха носителят на "Златната топка" и наградата The Best на ФИФА Усман Дембеле и Брадли Баркола.

Така тимът, воден от треньора Луис Енрике, спечели своя шести трофей тази година след Шампионската лига, титлата, купата и Суперкупата на Франция, както и Суперкупата на Европа. В добавка е и достигането до финала на споменатото вече Световно клубно първенство.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ПСЖ, Пари Сен Жермен

Още новини по темата

Мбапе осъди "Пари Сен Жермен" за 60 млн. евро
16 Дек. 2025

"Реал" е шампион по продадени фланелки - 3.133 млн. за година
29 Ноем. 2025

ПСЖ възкръсна два пъти и вдигна Суперкупата на УЕФА
14 Авг. 2025

Меси излиза срещу ПСЖ на Мондиал 2025
24 Юни 2025

Рекордна победа донесе първи трофей на ПСЖ в Шампионската лига
01 Юни 2025

И Айфеловата кула ще работи за каузата на ПСЖ във финала на ШЛ
30 Май 2025

"Барселона" се оказа най-близо от всички до 1/2-финалите в ШЛ
10 Апр. 2025

Френската федерация задължи ПСЖ да плати €55 млн. на Мбапе
22 Ноем. 2024

Мбапе може да спре ПСЖ за евротурнирите заради 55 млн. евро
20 Авг. 2024

"Реал" обяви супертрансфера на Килиан Мбапе
03 Юни 2024

"Борусия" (Д) и малшансът убиха мечтите на ПСЖ
08 Май 2024

"Борусия" (Д) е крачка по-близо от всички до мача за трофея в ШЛ
02 Май 2024

Голям съперник осигури рекордна титла на "Пари Сен Жермен"
29 Апр. 2024

"Борусия" (Д) е в Топ 4 на Европа за 5-и път в историята
17 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ