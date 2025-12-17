ПСЖ спечели и Междуконтиненталната купа

ЕПА/БГНЕС Грузинецът Хвича Кварацхелия е обрал поздравленията от съотборниците си, след като е открил резултата в мача срещу "Фламенго" в Доха.

"Пари Сен Жермен" се сдоби с още едно ценно отличие в самия край на годината. Френският отбор спечели Междуконтиненталната купа, която до тази година се водеше неофициално като световно клубно първенство, преди да стартира новият турнир на ФИФА.

Във финала тази вечер парижани спечелиха срещу първенеца на Южна Америка "Фламенго", който в края на ноември спечели "Копа Либертадорес". Редовното време и продълженията на мача в Доха (Катар) завършиха при 1:1, а след това ПСЖ надделя с 2:1 при дузпите.

Хвича Кварацхелия откри за французите в 38-ата минута, а бившият играч на "Наполи", "Челси" и "Арсенал" Жоржиньо изравни от дузпа в 62-ата минута.

При дузпите след приключване на продълженията над всички бе вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов, който спаси ударите на Саул Нигес, Педро, Лео Перейра и Луиз Араужо. Парижани изпуснаха по-малко удари - два, като неточни бяха носителят на "Златната топка" и наградата The Best на ФИФА Усман Дембеле и Брадли Баркола.

Така тимът, воден от треньора Луис Енрике, спечели своя шести трофей тази година след Шампионската лига, титлата, купата и Суперкупата на Франция, както и Суперкупата на Европа. В добавка е и достигането до финала на споменатото вече Световно клубно първенство.