"Реал" уволни треньора Алонсо след загубата от "Барса"

Новият наставник на "кралския клуб" е бившият национал Алваро Арбелоа

Днес, 19:54
Чаби Алонсо е освободен от "Реал" заедно с целия си екип от помощници
Чаби Алонсо бе уволнен от треньорския пост на "Реал" (Мадрид). Новината за раздялата между кралския клуб и 44-годишния специалист дойде ден след като "Барселона" победи "Реал" с 3:2 във финала за Суперкупата на Испания.

От клуба обявиха, че раздялата е по взаимно съгласие и влиза в сила незабавно.

"Чаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на отбора, защото е легенда на "Реал" и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. "Реал" винаги ще бъде неговият дом. Благодарим на Чаби и на целия му технически екип за работата и всеотдайността им и им желаем най-голям късмет в новия етап от живота им", гласи официалното съобщение.

Алонсо изведе в Германия "Байер" (Леверкузен) до титлата през сезон 2023/24, а в края на миналия бе избран от "Реал" за наследник на Карло Анчелоти, който стана селекционер на бразилския национален отбор. Той подписа на 1 юни 2025 г., но под негово ръководство отборът не постигна желаните резултати. Общо при Алонсо "Реал" изигра 34 мача във всички турнири, като постигна 24 победи и загуби 6 пъти.

Само 10 минути по-късно "Реал" обяви и името на новия наставник - това е Алваро Арбелоа, който до момента бе начело на дублиращия тим. Преди това 42-годишният Арбелоа бе треньор и на юношеския отбор на "Реал", с който спечели две титли. 

Като играч Алваро Арбелоа беше част от "Реал" в един от най-успешните периоди за клуба - между 2009 и 2016 г., записвайки 238 мача. През това време спечели 8 трофея: два пъти Шампионската лига, по веднъж Световната клубна купа и Суперкупата на УЕФА, стана шампион на Испания и вдигна два пъти Купата на краля, както и Суперкупата на страната.

Арбелоа е световен шампион с отбора на Испания от Мондиал 2010 и има две европейски титли, като е изиграл с националния екип 56 мача.

