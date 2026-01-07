Спортът по телевизията - 9 януари

Макс спорт 1

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал, Александър Ковачевич - Джовани Мпечи Перикар

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал, Рафаел Колиньон - Брандън Накашима

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал, Себастиан Корда - Алекс Микелсън

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал, Даниил Медведев - Камил Майхжак

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Мали - Сенегал

21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Камерун - Мароко

Макс спорт 2

08:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", 1/4-финал, Австралия - Полша, мач №1, Мая Джойнт - Ига Швьонтек

10:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", 1/4-финал, Австралия - Полша, мач №2, Алекс де Минор - Хуберт Хуркач

12:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", 1/4-финал, Австралия - Полша, мач №3, Сторм Хънтър/Джон-Патрик Смит - Ига Швьонтек/Хуберт Хуркач

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Байерн" (Мюнхен)

Евроспорт 1

13:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км масов старт

14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км масов старт

16:40 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца

17:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

Нова спорт

16:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Киргизстан - Виетнам

18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Йордания - Саудитска Арабия

21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Престън Норт Енд" - "Уигън"

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кадис" - "Спортинг" (Хихон)

Диема спорт

21:30 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Нотингам" - "Рексъм"

Диема спорт 2

21:30 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Милтън Кийнс Донс" - "Оксфорд"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Реал Сосиедад"