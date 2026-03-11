България пак вкара над 100 точки на Азербайджан

Женският баскетболен отбор на България не успя да подобри рекорда си за най-голяма победа в официален мач, но отново разпиля тима на Азербайджан, вкарвайки му повече от 100 точки - 120:40, в мач от гр.E на предварителните квалификации за Евробаскет 2027.

Най-убедителната победа в историята си остава онова 141:48 над същия съперник - в Баку на 12 ноември. Именно тя даде летящ старт за селекцията на треньорката Таня Гатева, която след това постигна успех над Украйна (80:60) и Черна гора (66:62). Днешният погром над аутсайдера Азербайджан обаче все още не гарантира едно от първите две места за българките в гр.E на предварителните квалификации, защото Украйна загуби от Черна гора с 61:79 като "домакин" в Рига (Латвия).

Нашият тим се нуждае от поне още една победа в оставащите две срещи - домакинство в Пловдив срещу Украйна (14 март) и гостуването в Черна гора (17 март), за да е сигурен, че няма да завърши по-надолу от втора позиция и ще продължи в същинските евроквалификации:

отбор м поб. заг. т-р т. 1. България 4 4 0 407:210 8 2. Черна гора 4 2 2 310:260 6 3. Украйна 4 2 2 290:258 6 4. Азербайджан 4 0 4 184:463 4

В мача в пловдивската зала "Колодрума" дебют с националната фланелка направиха американката с български паспорт Стефани Костович ("Валенсия", Исп), която замени за този мач сънародничката си Кайла Хилсман, както и Димана Костова ("Рилски спортист). Костович завърши с "дабъл-дабъл" от 12 т. и 10 борби, а Костова вкара 5 т., направи една борба под кошовете, две асистенции и открадна две топки от съперника.

Най-резултатна бе Преслава Колева ("Болцано", Ит) също с "дабъл-дабъл" - 20 т. и 11 борби. Капитанката Борислава Христова ("Атинайкос", Гър) и Катрин Стоичкова ("Ровиго", Ит) завършиха с по 15 т.