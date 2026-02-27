Медия без
България утежни пътя си към Евробаскет 2029

Националите избегнаха разгром, но не и загубата при гостуването в Норвегия

27 Февр. 2026
Дий Бост и Емил Стоилов опитват да спрат пробив на Ларс Еспе по време на гостуването на баскетболния ни национален отбор срещу Норвегия в "Хьонефос Арена". баскетбол -
Българският национален отбор по баскетбол допусна първо поражение в предквалификациите за европейското първенство за мъже през 2029 г. и си усложни и без това тежкия път към шампионата на Стария континент. Селекцията на старши треньора Любомир Минчев загуби с 67:76 като гост на Норвегия в Хьонефос.

Добрата новина е, че финалната разлика беше само 9 точки в полза на домакините, тъй като осем минути преди края те водеха с 16 (65:49). Най-голям отпечатък върху развоя на мача остави началото, което беше безобразно за "трикольорите". Нашите баскетболисти изостанаха с 0:7, 1:10, 4:16 и 14:28, за да приключат първата част с пасив от 13 точки (16:29).

След това вече беше невъзможно за националите ни да компенсират изоставането, като най-много те успяха да се доближат на 6 точки - при 59:65 с шест минути до края. При оставащи 52 секунди до сирената селекционерът Минчев беше изгонен от пейката заради оспорване на съдийско решение.

Повече от половината мач се наложи отборът ни да играе и без своята американска звезда Дий Бост. Натурализираният гард се контузи и напусна игрището 4 минути преди почивката.

Най-резултатен в българския състав стана Димитър Димитров с 12 т., а единственият друг с двуцифрен актив в тима ни беше Павлин Иванов с 11. Йордан Минчев завърши с 9 т., а Александър Стоименов и Емил Стоилов - с по 8.

Топреализатор в двубоя стана Крис-Ебу Ндоу с 27 т. за норвежката победа. Стиан Мьос добави 17 т., а Милован Савич допринесе с 10 т.

С перфектен баланс 2-0 Норвегия оглавява класирането в група В на предквалификациите, докато България (1-1) е втора. Трети е тимът на Армения (0-2), който е следващият съперник на нашите. Мачът в Ереван е в понеделник (2 март).

В настоящия първи етап от предварителните европейски квалификации се конкурират общо 10 национални тима. Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим, ще се класират за II кръг на предквалификациите, където ще се присъединят към осем състава от I етап на пресявките в зона "Европа" за Мондиал 2027.

Евробаскет 2029 ще се състои в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания. Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.

